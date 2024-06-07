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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мадагаскар - Коморские острова
Мадагаскар - Коморские острова: обзор матча 07 июня 2024
Мадагаскар
07.06.2024, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 3 тур
2 : 1
Завершен
Коморские острова
1'
Р. Равелосон
66'
Р. Равелосон
90+4'
Э. Набуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мадагаскар - Коморские острова
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Э. Набуан
Пас отдал
Ю. М'Чангама
89'
Желтая карточка
К. М'Дахома
Замена
R. Andriamanjato
️️️️
Р. Равелосон
84'
Желтая карточка
T. Manovo Mataniah
80'
71'
Замена
Э. Набуан
️️️️
Й. Захари
67'
Замена
А. Ахмед
️️️️
И. Мохамед
ГОЛ! 2:0!
Р. Равелосон
66'
46'
Замена
A. Mahamoud
️️️️
Б. Юссуф
Замена
T. Manovo Mataniah
️️️️
H. Abdallah
19'
ГОЛ! 1:0!
Р. Равелосон
Пас отдал
Л. Лапуссен
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мадагаскар
4
Titouan Fortun
ЦЗ
21
Томас Фонтейн
ЦЗ
24
Louis Démoléon
ЦЗ
12
Radoniaina Rabemanantsoa
ЦЗ
17
Лоик Лапуссен
ЛВ
7
Райан Равелосон
ОП
19
Hakim Abdallah
ЦФ
14
Clement Couturier
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Коморские острова
1
Салим Бен Бойна
ВР
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
4
Йоанн Захари
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
22
Саид Бакари
ПЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
17
Мизьян Маолида
ЛВ
6
Ияд Мохамед
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
3
Аким Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
Мадагаскар
16
Téva Gardies
ВР
5
Сандро Тремуле
ЦЗ
9
Nomena Andriantiana
ЦЗ
5
Rojo Andriamanjato
ЦП
13
Olivier Tokinantenaina
ЦП
19
Tendry Manovo Mataniah
ЦФ
20
Arnaud Randrianantenaina
ЦФ
Коморские острова
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
16
Янник Пандор
ВР
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
19
Мохамед Юсуфф
ПЗ
20
Райман Дау
ОП
18
Ясин Бурхан
ЦП
13
Аймерик Ахмед
ЦП
24
Файз Маттоир
ЦФ
9
Ibroihim Djoudja
ЦФ
21
Adel Mahamoud
ЦФ
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
4-1-1-2
4
24
12
21
Фонтейн
7
Равелосон
17
Лапуссен
14
19
3-2-2-1-1
1
Бен Бойна
12
М'Дахома
4
Захари
7
Селемани
15
Юссуф
22
Бакари
6
Мохамед
10
М'Чангама
17
Маолида
3
Абдалла
7
Равелосон
5
5
7
Равелосон
19
19
19
19
6
Мохамед
13
Ахмед
13
Ахмед
6
Мохамед
15
Юссуф
21
21
15
Юссуф
4
Захари
21
Набуан
21
Набуан
4
Захари
Остались в запасе
Мадагаскар
Коморские острова
16
Téva Gardies
ВР
5
Сандро Тремуле
ЦЗ
9
Nomena Andriantiana
ЦЗ
13
Olivier Tokinantenaina
ЦП
20
Arnaud Randrianantenaina
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
16
Янник Пандор
ВР
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
19
Мохамед Юсуфф
ПЗ
20
Райман Дау
ОП
18
Ясин Бурхан
ЦП
24
Файз Маттоир
ЦФ
9
Ibroihim Djoudja
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
Остались в запасе
16
Téva Gardies
ВР
5
Сандро Тремуле
ЦЗ
9
Nomena Andriantiana
ЦЗ
13
Olivier Tokinantenaina
ЦП
20
Arnaud Randrianantenaina
ЦФ
Остались в запасе
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
16
Янник Пандор
ВР
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
19
Мохамед Юсуфф
ПЗ
20
Райман Дау
ОП
18
Ясин Бурхан
ЦП
24
Файз Маттоир
ЦФ
9
Ibroihim Djoudja
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Главный тренер
Стефано Кузин
Статистика матча Мадагаскар - Коморские острова
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
4 : 0
02.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 5
28.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Мадагаскар
2 : 0
17.11.2025
Экваториальная Гвинея
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
Коморские острова
Информация о матче
Стадион:
FNB Stadium, Johannesburg
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