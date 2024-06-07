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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Уганда - Ботсвана
Уганда - Ботсвана: обзор матча 07 июня 2024
Уганда
07.06.2024, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ботсвана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уганда - Ботсвана
86'
Желтая карточка
Т. Дитлхокве
84'
Замена
С. Бой
️️️️
Т. Оребони
59'
Желтая карточка
Т. Копеланг
Желтая карточка
H. Lwaliwa
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уганда
19
Ismail Watenga
ВР
15
Halid Lwaliwa
ЦЗ
13
Элио Капрадосси
ЦЗ
4
Кеннет Семакула
ЦЗ
9
Fahad Bayo
ЦЗ
10
Трэвис Мутьяба
ЦП
12
Elvis Bwomono
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
Ботсвана
0
Гойтсеоне Фоко
ВР
21
Kitso Mangolo
ЦЗ
0
Моша Гаолаолве
ЦЗ
0
Татаяоне Дитлхокве
ЦЗ
0
Гилберт Барути
ЦП
0
Гейп Эдвин Мохутсива
ЦП
0
Тебого Копеланг
ЦП
0
Тумисанг Оребони
ЦП
0
Табанг Сесиньи
ЦП
0
Кабело Сеаканьенг
ЦФ
15
Motsholetsi Sikele
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
Уганда
3
Timothy Awany
ЦЗ
16
Umar Lutalo
ЦЗ
12
Ibrahim Kasule
ЦП
0
Бобоси Бьяруханга
ЦП
0
Роджерс Мато
ЦФ
99
Денис Омеди
ЦФ
Ботсвана
20
Кабело Дамбе
ВР
16
Thabo Motswagole
ВР
9
Molaodi Tlhalefang
ЦП
14
Godiraone Modingwane
ЦП
9
Koketso Majafi
ЦП
0
Сеголаме Бой
АП
4-1-1
19
15
4
Семакула
9
13
Капрадосси
10
Мутьяба
12
3-5-2
0
Фоко
21
0
Гаолаолве
0
Дитлхокве
0
Барути
0
Копеланг
0
Оребони
0
Сесиньи
0
Мохутсива
15
0
Сеаканьенг
0
Оребони
0
Бой
0
Бой
0
Оребони
Остались в запасе
Уганда
Ботсвана
3
Timothy Awany
ЦЗ
16
Umar Lutalo
ЦЗ
12
Ibrahim Kasule
ЦП
0
Бобоси Бьяруханга
ЦП
0
Роджерс Мато
ЦФ
99
Денис Омеди
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
20
Кабело Дамбе
ВР
16
Thabo Motswagole
ВР
9
Molaodi Tlhalefang
ЦП
14
Godiraone Modingwane
ЦП
9
Koketso Majafi
ЦП
Главный тренер
Стэнли Чосане
Остались в запасе
3
Timothy Awany
ЦЗ
16
Umar Lutalo
ЦЗ
12
Ibrahim Kasule
ЦП
0
Бобоси Бьяруханга
ЦП
0
Роджерс Мато
ЦФ
99
Денис Омеди
ЦФ
Остались в запасе
20
Кабело Дамбе
ВР
16
Thabo Motswagole
ВР
9
Molaodi Tlhalefang
ЦП
14
Godiraone Modingwane
ЦП
9
Koketso Majafi
ЦП
Главный тренер
Милутин Средоевич
Главный тренер
Стэнли Чосане
Статистика матча Уганда - Ботсвана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Mandela National Stadium, Kampala
Посещаемость:
45000
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