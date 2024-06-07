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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Ангола - Эсватини
Ангола - Эсватини: обзор матча 07 июня 2024
Ангола
07.06.2024, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 3 тур
1 : 0
Завершен
Эсватини
2'
Мабулулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ангола - Эсватини
Замена
J. Gaspar
️️️️
К. Мата
90'
+1
Замена
Э. Афоншу
️️️️
С. Круз
81'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Милсон
69'
Замена
Депу
️️️️
Мабулулу
46'
Желтая карточка
Мабулулу
34'
ГОЛ! 1:0!
Мабулулу
Пас отдал
Ж. Дала
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангола
22
Неблу
ВР
17
Сандру Круз
ЛЗ
5
Давид Карму
ЦЗ
6
Киалонда Гашпар
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
23
Шоу
ОП
4
Клинтон Мата
ЦП
17
Ранди Нтека
АП
16
Фреди
АП
19
Мабулулу
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Эсватини
20
Mxolisi Simiso Manana
ЦЗ
5
Bongwa Owa Matsebula
ЦЗ
6
Mxolisi Mkhonto
ЦП
17
Kwakhe Thwala
ЦП
14
Mzwandile Mabelesa
ЦП
11
Philani Thabo Mkhontfo
ЦП
11
Sabelo Ndzinisa
ЦФ
21
Sifiso Matse
ЦФ
Главный тренер
Здравко Логарушич
Ангола
12
Сигнори Антониу
ВР
15
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Jordy Gaspar
ЦЗ
3
Джонатан Буату
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ПЗ
20
Эштрела
ОП
8
Маэстро
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
40
Депу
ЦФ
18
Лукас Жоао
ЦФ
Эсватини
16
Ncamiso Dlamini
ВР
22
Simanga Masangane
ЦП
4
Nelizo Dlamini
ЦП
8
Sibongakhonkhe Quiton
ЦП
3-1-1-3-2
22
Неблу
17
Круз
6
Гашпар
5
Карму
23
Шоу
4
Мата
7
Милсон
16
Фреди
17
Нтека
10
Дала
19
Мабулулу
2-4-2
20
5
17
14
11
6
21
11
4
Мата
15
15
4
Мата
17
Круз
21
Афоншу
21
Афоншу
17
Круз
7
Милсон
14
Бенсон
14
Бенсон
7
Милсон
19
Мабулулу
40
Депу
40
Депу
19
Мабулулу
Остались в запасе
Ангола
Эсватини
12
Сигнори Антониу
ВР
15
Хонас Рамальо
ЦЗ
3
Джонатан Буату
ЦЗ
20
Эштрела
ОП
8
Маэстро
ЦП
18
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
16
Ncamiso Dlamini
ВР
22
Simanga Masangane
ЦП
4
Nelizo Dlamini
ЦП
8
Sibongakhonkhe Quiton
ЦП
Главный тренер
Здравко Логарушич
Остались в запасе
12
Сигнори Антониу
ВР
15
Хонас Рамальо
ЦЗ
3
Джонатан Буату
ЦЗ
20
Эштрела
ОП
8
Маэстро
ЦП
18
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
16
Ncamiso Dlamini
ВР
22
Simanga Masangane
ЦП
4
Nelizo Dlamini
ЦП
8
Sibongakhonkhe Quiton
ЦП
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Главный тренер
Здравко Логарушич
Статистика матча Ангола - Эсватини
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Суринам
4 : 0
15.11.2026
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Кабо-Верде
3 : 0
13.10.2025
Эсватини
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эсватини
2 : 2
08.10.2025
Ангола
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Ливия
2 : 0
08.09.2025
Эсватини
Информация о матче
Стадион:
Estadio 11 de Novembro, Luanda
Посещаемость:
30000
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