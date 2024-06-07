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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Зимбабве - Лесото
Зимбабве - Лесото: обзор матча 07 июня 2024
Зимбабве
07.06.2024, пятница, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Лесото
21'
R. Rasethuntša
31'
J. Thaba-Ntso
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зимбабве - Лесото
80'
Желтая карточка
J. Thaba-Ntso
74'
Желтая карточка
T. Sefali
Замена
W. Musona
️️️️
Т. Чирева
68'
Желтая карточка
М. Манетси
64'
64'
Замена
T. Toloane
️️️️
L. Fothoane
Желтая карточка
Э. Риномхота
62'
Замена
Т. Масванхизе
️️️️
Д. Земура
46'
44'
Желтая карточка
T. Matsoele
31'
ГОЛ! 0:2!
J. Thaba-Ntso
Пас отдал
L. Fothoane
21'
ГОЛ! 0:1!
R. Rasethuntša
Пас отдал
T. Matsoele
Желтая карточка
Т. Хадебе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зимбабве
16
Donovan Bernard
ВР
3
Джордан Земура
ЛЗ
7
Andrew Mbeba
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
5
Дивайн Лунга
ЦЗ
2
Джеральд Таквара
ОП
8
Маршал Манетси
ОП
10
Энди Риномхота
ЦП
10
Таванда Чирева
ЦП
11
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Лесото
16
Sekhoane Moerane
ВР
3
Rethabile Rasethuntša
ЦЗ
8
Thabo Matsoele
ЦП
10
Lehlohonolo Fothoane
ЦП
6
Lisema Lebokollane
ЦП
18
Tsepang Sefali
ЦП
15
Jane Thaba-Ntso
ЦП
9
Sera Motebang
ЦФ
Главный тренер
Лесли Нотси
Зимбабве
16
Мартин Маписа
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
12
Joey Phuthi
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
19
Таванда Масванхизе
ЦП
12
Walter Musona
ЦФ
8
Tivonge Rushesha
ЦФ
Лесото
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
22
Thabo Lesaoana
ЦЗ
10
Tshwarelo Bereng
ЦП
7
Teboho Letsema
ЦП
11
Neo Mokhachane
ЦФ
17
Motete Mohai
ЦФ
4
Tsepo Toloane
ЦФ
4-2-2-1
16
3
Земура
15
Хадебе
5
Лунга
7
2
Таквара
8
Манетси
10
Риномхота
10
Чирева
11
Кадевере
1-5-1
16
3
8
6
18
15
10
9
3
Земура
19
Масванхизе
19
Масванхизе
3
Земура
10
Чирева
12
12
10
Чирева
10
4
4
10
Остались в запасе
Зимбабве
Лесото
16
Мартин Маписа
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
12
Joey Phuthi
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
8
Tivonge Rushesha
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
22
Thabo Lesaoana
ЦЗ
10
Tshwarelo Bereng
ЦП
7
Teboho Letsema
ЦП
11
Neo Mokhachane
ЦФ
17
Motete Mohai
ЦФ
Главный тренер
Лесли Нотси
Остались в запасе
16
Мартин Маписа
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
12
Joey Phuthi
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
8
Tivonge Rushesha
ЦФ
Остались в запасе
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
22
Thabo Lesaoana
ЦЗ
10
Tshwarelo Bereng
ЦП
7
Teboho Letsema
ЦП
11
Neo Mokhachane
ЦФ
17
Motete Mohai
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Главный тренер
Лесли Нотси
Статистика матча Зимбабве - Лесото
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Лесото
1 : 0
13.10.2025
Зимбабве
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Лесото
1 : 2
10.10.2025
Нигерия
Информация о матче
Стадион:
Orlando Stadium, Soweto
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