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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Эфиопия - Буркина-Фасо
Эфиопия - Буркина-Фасо: обзор матча 21 ноября 2023
Эфиопия
21.11.2023, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 2 тур
0 : 3
Завершен
Буркина-Фасо
69'
Б. Туре
78'
Б. Траоре (П)
90'
Д. Уаттара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эфиопия - Буркина-Фасо
90'
+2
Замена
А. Тапсоба
️️️️
С. Бадоло
90'
ГОЛ! 0:3!
Д. Уаттара
78'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Траоре
76'
Замена
А. Нагало
️️️️
И. Дайо
76'
Замена
В. Нума
️️️️
А. Гибре
74'
Желтая карточка
И. Уедраого
73'
Замена
Г. Сангаре
️️️️
С. Азиз Ки
71'
Желтая карточка
Д. Уаттара
69'
ГОЛ! 0:1!
Б. Туре
Пас отдал
Б. Траоре
Замена
А. Ялев
️️️️
А. Гебремайкл
46'
46'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Х. Банде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эфиопия
22
Said Habtamu
ВР
2
Рамадан Есуф
ЛЗ
0
Henok Adugna
ЦЗ
4
Million Solomon
ЦЗ
16
Яред Байе
ЦЗ
17
Chernet Gugsa
ЦП
6
Гаточ Паном
ЦП
8
Canaan Markneh
ЦП
7
Сурафел Дагначев
АП
11
Амануэль Гебремайкл
ПВ
18
Wogene Gezahegn
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
3
Абдул Гибре
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
19
Хассан Банде
ЛВ
18
Исмаила Уедраого
ОП
22
Блати Туре
ЦП
17
Стефан Азиз Ки
ЦП
8
Седрик Бадоло
АП
7
Данго Уаттара
ПВ
Главный тренер
Каму Мало
Эфиопия
1
Biniam Genetu
ВР
1
Abubeker Nura
ВР
4
Мигнот Дебеде
ЦЗ
2
Fetudin Jemal
ЦЗ
19
Yared Moges
ЦП
0
Alembirhan Yigzaw
ЦП
0
Natnael Zeleke
ЦП
0
Yabsira Tesfaye
ЦП
0
Абел Ялев
ЦФ
0
Habtamu Tadesse
ЦФ
0
Fitsum Tilahun
ЦФ
7
Bereket Desta
ЦФ
Буркина-Фасо
16
Хиллель Конате
ВР
23
Килиан Никиема
ВР
5
Нассер Джига
ЦЗ
21
Валентен Нума
ЦЗ
4
Адамо Нагало
ЦЗ
20
Густаво Сангаре
ОП
15
Трува Бони
ОП
21
Драман Салу
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
4-3-2-1
22
2
Есуф
4
16
Байе
0
17
6
Паном
8
7
Дагначев
11
Гебремайкл
18
4-1-2-3
16
Коффи
14
Дайо
3
Гибре
25
Яго
12
Тапсоба
18
Уедраого
22
Туре
17
Азиз Ки
7
Уаттара
8
Бадоло
19
Банде
11
Гебремайкл
0
Ялев
0
Ялев
11
Гебремайкл
3
Гибре
21
Нума
21
Нума
3
Гибре
14
Дайо
4
Нагало
4
Нагало
14
Дайо
17
Азиз Ки
20
Сангаре
20
Сангаре
17
Азиз Ки
19
Банде
10
Траоре
10
Траоре
19
Банде
8
Бадоло
15
Тапсоба
15
Тапсоба
8
Бадоло
Остались в запасе
Эфиопия
Буркина-Фасо
1
Biniam Genetu
ВР
1
Abubeker Nura
ВР
4
Мигнот Дебеде
ЦЗ
2
Fetudin Jemal
ЦЗ
19
Yared Moges
ЦП
0
Alembirhan Yigzaw
ЦП
0
Natnael Zeleke
ЦП
0
Yabsira Tesfaye
ЦП
0
Habtamu Tadesse
ЦФ
0
Fitsum Tilahun
ЦФ
7
Bereket Desta
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
16
Хиллель Конате
ВР
23
Килиан Никиема
ВР
5
Нассер Джига
ЦЗ
15
Трува Бони
ОП
21
Драман Салу
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
Главный тренер
Каму Мало
Остались в запасе
1
Biniam Genetu
ВР
1
Abubeker Nura
ВР
4
Мигнот Дебеде
ЦЗ
2
Fetudin Jemal
ЦЗ
19
Yared Moges
ЦП
0
Alembirhan Yigzaw
ЦП
0
Natnael Zeleke
ЦП
0
Yabsira Tesfaye
ЦП
0
Habtamu Tadesse
ЦФ
0
Fitsum Tilahun
ЦФ
7
Bereket Desta
ЦФ
Остались в запасе
16
Хиллель Конате
ВР
23
Килиан Никиема
ВР
5
Нассер Джига
ЦЗ
15
Трува Бони
ОП
21
Драман Салу
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
Главный тренер
Вубету Абате
Главный тренер
Каму Мало
Статистика матча Эфиопия - Буркина-Фасо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Посещаемость:
385
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