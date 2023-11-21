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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сомали - Уганда
Сомали - Уганда: обзор матча 21 ноября 2023
Сомали
21.11.2023, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 2 тур
0 : 1
Завершен
Уганда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сомали - Уганда
68'
Замена
Б. Бьяруханга
️️️️
Х. Аушо
Замена
️️️️
O. Jama
46'
44'
Желтая карточка
А. Кайондо
33'
Желтая карточка
К. Семакула
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сомали
0
Mustaf Yuusuf
ВР
5
Ahmed Abdullahi Abdi
ЦЗ
12
Isse Ibrahim
ЦЗ
0
Abdirizak Mohamed
ЦЗ
7
Sakariya Hassan
ЦП
0
Ismail Isse
ЦП
0
Omar Jama
ЦП
9
Yusuf Ahmed
ЦФ
14
Issa Adim Abatari
ЦФ
0
Ibrahim Ilyas
ЦФ
15
Saadiq Faisal Elmi
ЦФ
Главный тренер
Салаад Фараа Хассан
Уганда
19
Ismail Watenga
ВР
9
Fahad Bayo
ЦЗ
0
Азиз Кайондо
ЦЗ
15
Halid Lwaliwa
ЦЗ
5
Bevis Mugabi
ЦЗ
4
Кеннет Семакула
ЦЗ
8
Allan Oyirwoth
ЦП
10
Трэвис Мутьяба
ЦП
8
Халид Аушо
ЦП
12
Elvis Bwomono
ЦФ
0
Роджерс Мато
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
Сомали
23
Ibrahim Ahmed Hussein
ВР
0
Ahmed Mayow Shariff
ВР
22
Ayman Mohamed Hussein
ЦЗ
0
Ahmed Isse
ЦЗ
18
Abdiwali Walic
ЦЗ
0
Abdulkadir Sidow
ЦП
0
Hussein Mohamed
ЦФ
19
Mahad Mohamed Abdulkadir
ЦФ
0
Siad Haji
ЦФ
Уганда
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
0
Jack Komakech
ВР
3
Timothy Awany
ЦЗ
0
Ibrahim Juma
ЦЗ
16
Umar Lutalo
ЦЗ
0
Kizito
ЦП
9
Richard Basangwa
ЦП
0
Бобоси Бьяруханга
ЦП
0
Bright Anukani
ЦП
0
Junior Yunus Sentamu
ЦФ
0
Milton Karisa
ЦФ
99
Денис Омеди
ЦФ
3-3-4
0
5
12
0
7
0
0
9
15
0
14
3-2-3-2
19
15
5
4
Семакула
9
0
Кайондо
8
10
Мутьяба
8
Аушо
0
Мато
12
8
Аушо
0
Бьяруханга
0
Бьяруханга
8
Аушо
Остались в запасе
Сомали
Уганда
23
Ibrahim Ahmed Hussein
ВР
0
Ahmed Mayow Shariff
ВР
22
Ayman Mohamed Hussein
ЦЗ
0
Ahmed Isse
ЦЗ
18
Abdiwali Walic
ЦЗ
0
Abdulkadir Sidow
ЦП
0
Hussein Mohamed
ЦФ
19
Mahad Mohamed Abdulkadir
ЦФ
0
Siad Haji
ЦФ
Главный тренер
Салаад Фараа Хассан
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
0
Jack Komakech
ВР
3
Timothy Awany
ЦЗ
0
Ibrahim Juma
ЦЗ
16
Umar Lutalo
ЦЗ
0
Kizito
ЦП
9
Richard Basangwa
ЦП
0
Bright Anukani
ЦП
0
Junior Yunus Sentamu
ЦФ
0
Milton Karisa
ЦФ
99
Денис Омеди
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
Остались в запасе
23
Ibrahim Ahmed Hussein
ВР
0
Ahmed Mayow Shariff
ВР
22
Ayman Mohamed Hussein
ЦЗ
0
Ahmed Isse
ЦЗ
18
Abdiwali Walic
ЦЗ
0
Abdulkadir Sidow
ЦП
0
Hussein Mohamed
ЦФ
19
Mahad Mohamed Abdulkadir
ЦФ
0
Siad Haji
ЦФ
Остались в запасе
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
0
Jack Komakech
ВР
3
Timothy Awany
ЦЗ
0
Ibrahim Juma
ЦЗ
16
Umar Lutalo
ЦЗ
0
Kizito
ЦП
9
Richard Basangwa
ЦП
0
Bright Anukani
ЦП
0
Junior Yunus Sentamu
ЦФ
0
Milton Karisa
ЦФ
99
Денис Омеди
ЦФ
Главный тренер
Салаад Фараа Хассан
Главный тренер
Милутин Средоевич
Статистика матча Сомали - Уганда
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сомали
Кубок арабских наций, Финал
Оман
1 : 0
26.11.2025
Сомали
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
1 : 2
17.11.2025
Сомали
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сомали
0 : 1
14.10.2025
Мозамбик
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сомали
0 : 3
09.10.2025
Алжир
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Уганда
2 : 0
08.09.2025
Сомали
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Информация о матче
Посещаемость:
200
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