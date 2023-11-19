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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Бурунди - Габон
Бурунди - Габон: обзор матча 19 ноября 2023
Бурунди
19.11.2023, воскресенье, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 2 тур
1 : 2
Завершен
Габон
87'
А. Бигиримана
35'
Д. Аллевина
83'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бурунди - Габон
ГОЛ! 1:2!
А. Бигиримана
87'
85'
Желтая карточка
А. Мукету-Муссунда
83'
ГОЛ! 0:2!
Д. Буанга
Замена
M. Amissi
️️️️
Ж. Лионгола
83'
78'
Замена
Ж. Ойоно
️️️️
Д. Самбисса
73'
Замена
А. Мукету-Муссунда
️️️️
К. Луфилу
73'
Замена
Ш. Бабика
️️️️
Д. Аллевина
Замена
J. Claude Girumugisha
️️️️
С. Нтибазонкиза
72'
Замена
R. Kirongozi
️️️️
B. Kanakimana
46'
Желтая карточка
F. Abdul Razak
45'
+3
Желтая карточка
D. Mukombozi
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
К. Луфилу
43'
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
41'
Желтая карточка
Ж. Обьянг
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аллевина
Пас отдал
А. Ойоно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурунди
1
Jonathan Nahimana
ВР
14
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
19
Фредерик Нсабиюмва
ЦЗ
4
Derrick Mukombozi
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
11
Жорди Лионгола
ЛВ
21
Абеди Бигиримана
ЦП
0
Emmanuel Mvuyekure
ЦП
22
Christophe Nduwarugira
ЦП
0
Fiston Abdul Razak
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
Габон
1
Ансе Нгуби Демба
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
4
Сидней Обисса
ЦЗ
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
3
Антони Ойоно
ПЗ
11
Джим Аллевина
ЛП
20
Денис Буанга
ЛВ
13
Медвин Битеге
ОП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Кленч Луфилу
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
Бурунди
23
Onesime Rukundo
ВР
15
Omar Moussa
ЦЗ
3
Marco Weymans
ЦЗ
6
T. Mossi
ЦП
10
Shassiri Nahimana
ЦП
9
Hussein Shabani
ЦФ
4
Pacifique Niyongabire
ЦФ
7
Jean Claude Girumugisha
ЦФ
5
Mohamed Amissi
ЦФ
19
Irakoze Donasiyano
ЦФ
Габон
0
Лойс Мбаба
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
0
Мишель Мбула
ЦЗ
21
Жереми Ойоно
ЦЗ
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
22
Vilmy Lemboma
ЦП
10
Шави Бабика
ПВ
7
Alan Do Marcolino
ЦФ
4-3-2-1
1
14
Ндайшими
19
Нсабиюмва
4
20
21
Бигиримана
0
22
11
Лионгола
10
Нтибазонкиза
0
4-1-4-1
1
Нгуби Демба
3
Ойоно
4
Обисса
6
Обьянг
5
Экюэль-Манга
13
Битеге
12
Канга
8
Луфилу
7
Самбисса
11
Аллевина
20
Буанга
10
Нтибазонкиза
7
7
10
Нтибазонкиза
11
Лионгола
5
5
11
Лионгола
7
Самбисса
21
Ойоно
21
Ойоно
7
Самбисса
8
Луфилу
4
Мукету-Муссунда
4
Мукету-Муссунда
8
Луфилу
11
Аллевина
10
Бабика
10
Бабика
11
Аллевина
Остались в запасе
Бурунди
Габон
6
T. Mossi
ЦП
23
Onesime Rukundo
ВР
15
Omar Moussa
ЦЗ
3
Marco Weymans
ЦЗ
10
Shassiri Nahimana
ЦП
9
Hussein Shabani
ЦФ
4
Pacifique Niyongabire
ЦФ
19
Irakoze Donasiyano
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
0
Лойс Мбаба
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
0
Мишель Мбула
ЦЗ
22
Vilmy Lemboma
ЦП
7
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
6
T. Mossi
ЦП
23
Onesime Rukundo
ВР
15
Omar Moussa
ЦЗ
3
Marco Weymans
ЦЗ
10
Shassiri Nahimana
ЦП
9
Hussein Shabani
ЦФ
4
Pacifique Niyongabire
ЦФ
19
Irakoze Donasiyano
ЦФ
Остались в запасе
0
Лойс Мбаба
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
0
Мишель Мбула
ЦЗ
22
Vilmy Lemboma
ЦП
7
Alan Do Marcolino
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
Статистика матча Бурунди - Габон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бурунди
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
5 : 0
26.05.2026
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Габон
2 : 0
14.10.2025
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Бурунди
0 : 1
09.10.2025
Кения
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гамбия
2 : 0
09.09.2025
Бурунди
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
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