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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мали - Чад
Мали - Чад: обзор матча 17 ноября 2023
Мали
17.11.2023, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 1 тур
3 : 1
Завершен
Чад
45'
К. Думбия
77'
Ю. Ниакате
81'
И. Сиссоко
53'
М. Муандилмаджи
Матч
Статистика
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Коэффициенты
Протокол Мали - Чад
Замена
Ф. Сако
️️️️
Х. Траоре
90'
+1
Желтая карточка
М. Айдара
90'
ГОЛ! 3:1!
И. Сиссоко
Пас отдал
Ю. Ниакате
81'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Ниакате
Пас отдал
М. Айдара
77'
Замена
М. Думбия
️️️️
К. Думбия
70'
Замена
Ю. Ниакате
️️️️
Ф. Диабате
70'
Замена
Д. Нене
️️️️
А. Дьен
58'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Л. Синайоко
58'
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Муандилмаджи
ГОЛ! 1:0!
К. Думбия
Пас отдал
Х. Траоре
45'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Мали - Чад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Чад
Товарищеские матчи. Сборные
Чад
2 : 2
17.11.2025
Мозамбик
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Чад
0 : 2
08.10.2025
Мали
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мадагаскар
3 : 1
08.09.2025
Чад
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Чад
1 : 1
04.09.2025
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