Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Коморские острова - ЦАР
Коморские острова - ЦАР: обзор матча 17 ноября 2023
Коморские острова
17.11.2023, пятница, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 1 тур
4 : 2
Завершен
ЦАР
29'
К. М'Дахома
50'
Б. Юссуф
58'
Р. Саид
68'
М. Маолида
10'
А. Абдалла (АГ)
74'
Й. Захари (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коморские острова - ЦАР
Замена
Р. Дау
️️️️
Ф. Селемани
90'
+2
Замена
A. Mahamoud
️️️️
Р. Саид
88'
Замена
Z. Dine Mohamed
️️️️
Я. Бурхан
77'
Замена
К. Хаджи
️️️️
Б. Юссуф
77'
Замена
А. Могни
️️️️
М. Маолида
77'
74'
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Й. Захари
73'
Замена
A. Urie
️️️️
Г. Койялипу
73'
Замена
Y. Malipangou
️️️️
А. Юга
ГОЛ! 4:1!
М. Маолида
Пас отдал
С. Бакари
68'
67'
Желтая карточка
K. Namnganda
60'
Замена
K. Namnganda
️️️️
М. Маджуга
60'
Замена
M. Lobi
️️️️
G. Vénuste Baboula
ГОЛ! 3:1!
Р. Саид
Пас отдал
Б. Юссуф
58'
ГОЛ! 2:1!
Б. Юссуф
Пас отдал
Ю. М'Чангама
50'
32'
Замена
И. Соле
️️️️
F. Jean Michael Yangao
ГОЛ! 1:1!
К. М'Дахома
Пас отдал
Ю. М'Чангама
29'
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Абдалла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коморские острова
1
Салим Бен Бойна
ВР
4
Йоанн Захари
ЦЗ
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
22
Саид Бакари
ПЗ
17
Мизьян Маолида
ЛВ
18
Ясин Бурхан
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
3
Аким Абдалла
ЦФ
11
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
ЦАР
16
Dominique Youfeigane
ВР
3
Flory Jean Michael Yangao
ЦЗ
21
Peter Guinari
ЦЗ
5
Sadock Ndobe
ЦЗ
0
Marc Raphael Yapende
ЦЗ
9
Годюэн Койялипу
ЦП
6
Амос Юга
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
0
Марко Маджуга
ПВ
11
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
9
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Коморские острова
16
Янник Пандор
ВР
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
0
Yahaya Médard
ЦЗ
24
Ахмед Могни
ЛВ
20
Райман Дау
ЦП
13
Аймерик Ахмед
ЦП
0
Кассим Хаджи
ЦП
0
Haslane Alfonsi Ahmed
ЦП
6
Zainou Dine Mohamed
ЦП
9
Ibroihim Djoudja
ЦФ
21
Adel Mahamoud
ЦФ
ЦАР
22
Marcellin Biandao
ВР
1
Жоффри Лембе
ВР
4
Steve Freeman Niamathé
ЦЗ
0
Исаак Соле
ЦП
7
Trésor Toropité
ЦП
8
Brad Pirioua
ЦП
20
Axel Urie
ЦП
18
Yawanendji Malipangou
ЦФ
0
Manzoki Lobi
ЦФ
14
Severin Tatolna
ЦФ
15
Eleoenai Tompte
ЦФ
91
Karl Namnganda
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бен Бойна
12
М'Дахома
7
Селемани
15
Юссуф
4
Захари
22
Бакари
18
Бурхан
10
М'Чангама
17
Маолида
11
Саид
3
Абдалла
4-3-1-2
16
21
5
0
3
9
Койялипу
6
Юга
19
Кондогбиа
0
Маджуга
9
Мафута
11
7
Селемани
20
Дау
20
Дау
7
Селемани
15
Юссуф
0
Хаджи
0
Хаджи
15
Юссуф
18
Бурхан
6
6
18
Бурхан
17
Маолида
24
Могни
24
Могни
17
Маолида
11
Саид
21
21
11
Саид
3
0
Соле
0
Соле
3
9
Койялипу
20
20
9
Койялипу
6
Юга
18
18
6
Юга
11
0
0
11
0
Маджуга
91
91
0
Маджуга
Остались в запасе
Коморские острова
ЦАР
16
Янник Пандор
ВР
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
0
Yahaya Médard
ЦЗ
13
Аймерик Ахмед
ЦП
0
Haslane Alfonsi Ahmed
ЦП
9
Ibroihim Djoudja
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
22
Marcellin Biandao
ВР
1
Жоффри Лембе
ВР
4
Steve Freeman Niamathé
ЦЗ
7
Trésor Toropité
ЦП
8
Brad Pirioua
ЦП
14
Severin Tatolna
ЦФ
15
Eleoenai Tompte
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
0
Yahaya Médard
ЦЗ
13
Аймерик Ахмед
ЦП
0
Haslane Alfonsi Ahmed
ЦП
9
Ibroihim Djoudja
ЦФ
Остались в запасе
22
Marcellin Biandao
ВР
1
Жоффри Лембе
ВР
4
Steve Freeman Niamathé
ЦЗ
7
Trésor Toropité
ЦП
8
Brad Pirioua
ЦП
14
Severin Tatolna
ЦФ
15
Eleoenai Tompte
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Главный тренер
Ригобер Сонг
Статистика матча Коморские острова - ЦАР
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
Коморские острова
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
ЦАР
0 : 5
08.10.2025
Гана
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
ЦАР
0 : 2
07.09.2025
Коморские острова
Новости команд
Все
Коморские острова
ЦАР
Ангола – ЦАР: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.50
8 июня
ЦАР – Того: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Казахстан – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Казахстан – Коморские острова: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.53
30 марта
Коморские острова – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 20:50
Казахстан – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Казахстан – Коморские острова: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.53
30 марта
Коморские острова – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 20:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Замбия – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025
2025.12.26 19:20
Ангола – ЦАР: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.50
8 июня
ЦАР – Того: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Еще одна африканская сборная согласна сыграть с Россией
2024.10.18 20:33
9
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
2024.02.27 09:08
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+