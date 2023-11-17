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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Эсватини - Ливия
Эсватини - Ливия: обзор матча 17 ноября 2023
Эсватини
17.11.2023, пятница, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ливия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эсватини - Ливия
87'
Замена
M. Al Qadi
️️️️
S. Fakroun
66'
Замена
O. Al Shreimy
️️️️
A. Bousheiba
46'
Замена
️️️️
T. Ben Amer
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсватини
1
Khanyakwezwe Shabalala
ВР
5
Bongwa Owa Matsebula
ЦЗ
20
Mxolisi Simiso Manana
ЦЗ
14
Mzwandile Mabelesa
ЦП
17
Kwakhe Thwala
ЦП
0
Njabulo Magagula
ЦП
11
Philani Thabo Mkhontfo
ЦП
0
Samkelo Ginindza
ЦП
8
Sibongakhonkhe Quiton
ЦП
21
Sifiso Matse
ЦФ
11
Sabelo Ndzinisa
ЦФ
Главный тренер
Здравко Логарушич
Ливия
12
Mourad Al Wuhayshi
ВР
3
Sobhi Al Mabrouk
ЦЗ
0
Saleh Faisal
ЦЗ
0
Salah Fakroun
ЦЗ
0
Али Юссиф
ЦЗ
6
Taher Ben Amer
ЦЗ
15
Abdulaziz Al Suwaee
ЦЗ
11
Abdulmoneim Akasha
ЦП
17
Fadel Salama
ЦП
21
Omar Al Khoja
ЦП
9
Ahmed Krawaa
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Эсватини
16
Ncamiso Dlamini
ВР
16
Xolani Gama
ВР
2
Philiso Newman
ЦЗ
0
Sizolwethu Shabalala
ЦЗ
0
Vilakati Victor Vusumuzi
ЦЗ
0
Ayanda Gadlela
ЦП
4
Nelizo Dlamini
ЦП
22
Simanga Masangane
ЦП
13
Mpendulo Tfomo
ЦП
0
Neliso Myeni
ЦФ
Ливия
1
Asil Al Mugassebi
ВР
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
23
Tareq Ebshara
ЦП
20
Osama Al Shreimy
ЦП
6
Abdullah Dagou
ЦП
21
Husain Taqtaq
ЦП
8
Noureddine Al Gleib
ЦП
0
Mohammed Al Qadi
ЦФ
19
Taha Al Shalui
ЦФ
16
Abdulmuyasser Bousheiba
ЦФ
0
Osama Beleid
ЦФ
2-5-1-2
1
5
20
0
11
0
8
17
14
11
21
3-2-3-1
12
0
Юссиф
6
15
0
0
11
17
21
9
20
20
0
0
0
0
19
19
16
16
Остались в запасе
Эсватини
Ливия
16
Ncamiso Dlamini
ВР
16
Xolani Gama
ВР
2
Philiso Newman
ЦЗ
0
Sizolwethu Shabalala
ЦЗ
0
Vilakati Victor Vusumuzi
ЦЗ
0
Ayanda Gadlela
ЦП
4
Nelizo Dlamini
ЦП
22
Simanga Masangane
ЦП
13
Mpendulo Tfomo
ЦП
0
Neliso Myeni
ЦФ
Главный тренер
Здравко Логарушич
1
Asil Al Mugassebi
ВР
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
23
Tareq Ebshara
ЦП
6
Abdullah Dagou
ЦП
21
Husain Taqtaq
ЦП
8
Noureddine Al Gleib
ЦП
0
Osama Beleid
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Остались в запасе
16
Ncamiso Dlamini
ВР
16
Xolani Gama
ВР
2
Philiso Newman
ЦЗ
0
Sizolwethu Shabalala
ЦЗ
0
Vilakati Victor Vusumuzi
ЦЗ
0
Ayanda Gadlela
ЦП
4
Nelizo Dlamini
ЦП
22
Simanga Masangane
ЦП
13
Mpendulo Tfomo
ЦП
0
Neliso Myeni
ЦФ
Остались в запасе
1
Asil Al Mugassebi
ВР
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
23
Tareq Ebshara
ЦП
6
Abdullah Dagou
ЦП
21
Husain Taqtaq
ЦП
8
Noureddine Al Gleib
ЦП
0
Osama Beleid
ЦФ
Главный тренер
Здравко Логарушич
Главный тренер
Хавьер Клементе
Статистика матча Эсватини - Ливия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Суринам
4 : 0
15.11.2026
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Кабо-Верде
3 : 0
13.10.2025
Эсватини
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эсватини
2 : 2
08.10.2025
Ангола
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Ливия
2 : 0
08.09.2025
Эсватини
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
25.11.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
1 : 0
15.11.2025
Мавритания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Информация о матче
Посещаемость:
200
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