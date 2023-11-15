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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Эфиопия - Сьерра-Леоне
Эфиопия - Сьерра-Леоне: обзор матча 15 ноября 2023
Эфиопия
15.11.2023, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Сьерра-Леоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эфиопия - Сьерра-Леоне
77'
Замена
A. Pagal Koroma
️️️️
Т. Форна
76'
Замена
️️️️
Д. Морси
67'
Замена
М. Буя Турай
️️️️
А. Камара
60'
Замена
С. Кайкай
️️️️
А. Каргбо
Замена
А. Гебремайкл
️️️️
А. Ялев
46'
Желтая карточка
А. Ялев
38'
35'
Желтая карточка
А. Каргбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эфиопия
22
Said Habtamu
ВР
2
Рамадан Есуф
ЛЗ
0
Henok Adugna
ЦЗ
16
Яред Байе
ЦЗ
4
Million Solomon
ЦЗ
6
Гаточ Паном
ЦП
8
Canaan Markneh
ЦП
17
Chernet Gugsa
ЦП
7
Сурафел Дагначев
АП
18
Wogene Gezahegn
ЦФ
0
Абел Ялев
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
Сьерра-Леоне
16
Ибрахим Сесай
ВР
2
Осман Какай
ЦЗ
0
Abdul Kabia
ЦЗ
0
Джонатан Морси
ЛВ
14
Тайрис Форна
ЦП
17
Mohamed Kabia
ЦП
4
Абу Думбуя
ЦП
19
Emmanuel Samadiya
ЦП
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
8
Alhassan Koroma
ЦФ
12
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
Эфиопия
1
Abubeker Nura
ВР
1
Biniam Genetu
ВР
4
Мигнот Дебеде
ЦЗ
19
Yared Kassaye
ЦЗ
2
Fetudin Jemal
ЦЗ
0
Yabsira Tesfaye
ЦП
0
Natnael Zeleke
ЦП
0
Alembirhan Yigzaw
ЦП
11
Амануэль Гебремайкл
ПВ
0
Habtamu Tadesse
ЦФ
0
Fitsum Tilahun
ЦФ
Сьерра-Леоне
16
Donald Kamara
ВР
1
Мохамед Камара
ВР
21
Джума Ба
ЦЗ
18
Ibrahim Sillah
ЦП
13
Sallieu Bah
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
15
Daniel Kanu
ЦФ
7
Мохамед Буя Турай
ЦФ
9
Амаду Бакайоко
ЦФ
6
Alusine Pagal Koroma
ЦФ
4-3-1-2
22
2
Есуф
16
Байе
4
0
6
Паном
8
17
7
Дагначев
0
Ялев
18
2-4-1-3
16
Сесай
2
Какай
0
17
4
Думбуя
19
14
Форна
0
Морси
12
Камара
8
7
Каргбо
0
Ялев
11
Гебремайкл
11
Гебремайкл
0
Ялев
7
Каргбо
11
Кайкай
11
Кайкай
7
Каргбо
12
Камара
7
Буя Турай
7
Буя Турай
12
Камара
14
Форна
6
6
14
Форна
Остались в запасе
Эфиопия
Сьерра-Леоне
1
Abubeker Nura
ВР
1
Biniam Genetu
ВР
4
Мигнот Дебеде
ЦЗ
19
Yared Kassaye
ЦЗ
2
Fetudin Jemal
ЦЗ
0
Yabsira Tesfaye
ЦП
0
Natnael Zeleke
ЦП
0
Alembirhan Yigzaw
ЦП
0
Habtamu Tadesse
ЦФ
0
Fitsum Tilahun
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
16
Donald Kamara
ВР
1
Мохамед Камара
ВР
21
Джума Ба
ЦЗ
18
Ibrahim Sillah
ЦП
13
Sallieu Bah
ЦП
15
Daniel Kanu
ЦФ
9
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
Остались в запасе
1
Abubeker Nura
ВР
1
Biniam Genetu
ВР
4
Мигнот Дебеде
ЦЗ
19
Yared Kassaye
ЦЗ
2
Fetudin Jemal
ЦЗ
0
Yabsira Tesfaye
ЦП
0
Natnael Zeleke
ЦП
0
Alembirhan Yigzaw
ЦП
0
Habtamu Tadesse
ЦФ
0
Fitsum Tilahun
ЦФ
Остались в запасе
16
Donald Kamara
ВР
1
Мохамед Камара
ВР
21
Джума Ба
ЦЗ
18
Ibrahim Sillah
ЦП
13
Sallieu Bah
ЦП
15
Daniel Kanu
ЦФ
9
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
Главный тренер
Джон Кейстер
Статистика матча Эфиопия - Сьерра-Леоне
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
Информация о матче
Посещаемость:
50
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