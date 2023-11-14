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Расписание матчей
Англия. Кубок
Аккрингтон Стэнли - Донкастер Роверс
Аккрингтон Стэнли - Донкастер Роверс: обзор матча 14 ноября 2023
Аккрингтон Стэнли
14.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/128 финала
1 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
7'
Д. Притчард
67'
Z. Westbrooke
101'
Д. Айронсайд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Донкастер Роверс
Желтая карточка
Б. Вудс
115'
Желтая карточка
L. Shipley
110'
101'
ГОЛ! 1:2!
Д. Айронсайд
Пас отдал
G. Broadbent
Замена
Б. Вудс
️️️️
S. Conneely
96'
92'
Замена
J. Maxwell
️️️️
Z. Westbrooke
Желтая карточка
J. Woods
90'
Замена
D. Martin
️️️️
K. Adedoyin
79'
Замена
J. Woods
️️️️
Ш. Уалли
79'
67'
ГОЛ! 1:1!
Z. Westbrooke
Пас отдал
J. Senior
66'
Замена
G. Broadbent
️️️️
H. Biggins
Желтая карточка
S. Conneely
62'
61'
Замена
L. Molyneux
️️️️
K. Hurst
Замена
L. Shipley
️️️️
R. Longelo
54'
Замена
M. Lowe
️️️️
Д. Притчард
33'
Желтая карточка
Д. Габбинс
13'
11'
Желтая карточка
М. Фаал
ГОЛ! 1:0!
Д. Притчард
Пас отдал
K. Adedoyin
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
21
Джон МакКракен
ВР
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
7
Шоун Уалли
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
16
Бен Вудс
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Донкастер Роверс
3
James Maxwell
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
29
Jack Degruchy
ЦП
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
1-5-2-2
21
МакКракен
3
28
24
2
Притчард
99
10
7
Нолан
7
Уалли
4
16
Габбинс
2-5
16
6
Вуд
10
9
Фаал
21
24
33
10
3
3
10
28
16
Вудс
16
Вудс
28
99
22
22
99
7
Уалли
39
39
7
Уалли
2
Притчард
11
11
2
Притчард
24
3
3
24
10
8
8
10
21
43
43
21
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
36
J. Goodman
ЦП
29
Jack Degruchy
ЦП
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
Остались в запасе
36
J. Goodman
ЦП
29
Jack Degruchy
ЦП
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Донкастер Роверс
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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