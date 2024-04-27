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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 27 апреля 2024
Мельбурн Виктори
27.04.2024, суббота, 12:45
Австралия. А-лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
4'
З. Машаш
15'
Д. Арзани
55'
Д. Арзани
20'
L. Brook
35'
N. Milanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс
83'
Замена
A. Simmons
️️️️
J. Clisby
Замена
B. Folami
️️️️
З. Машаш
80'
Замена
L. Broxham
️️️️
J. Brimmer
72'
Замена
S. Khelifi
️️️️
Д. Арзани
72'
69'
Замена
N. Blair
️️️️
Z. Sapsford
69'
Замена
M. Ninković
️️️️
L. Brook
61'
Замена
M. Younis
️️️️
N. Milanovic
ГОЛ! 3:2!
Д. Арзани
Пас отдал
З. Машаш
55'
Замена
R. Teague
️️️️
R. Bonevacia
46'
Замена
Н. Велупиллай
️️️️
C. Ikonomidis
46'
45'
+3
Желтая карточка
J. Clisby
35'
ГОЛ! 2:2!
N. Milanovic
Пас отдал
Д. Пиериас
20'
ГОЛ! 2:1!
L. Brook
Пас отдал
G. Cléúr
Желтая карточка
C. Chapman
17'
ГОЛ! 2:0!
Д. Арзани
Пас отдал
A. Traoré
15'
Желтая карточка
C. Ikonomidis
7'
ГОЛ! 1:0!
З. Машаш
Пас отдал
Б. Форнароли
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Виктори
14
Connor Chapman
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
28
Roly Bonevacia
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
20
Лоуренс Томас
ВР
6
Марсело
(К)
ЦЗ
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
9
Zachary Sapsford
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
8
Dylan Scicluna
ЦП
77
Lachlan Brook
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
25
Joshua Brillante
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
Главный тренер
Марк Рудан
Мельбурн Виктори
6
Leigh Broxham
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Daniel Margush
ВР
24
N. Barrie
ЦЗ
31
Aidan Simmons
ЦЗ
10
Miloš Ninković
ЦП
21
Marcus Younis
ЦФ
9
Nathanael Blair
ЦФ
7
Aydan Hammond
ЦФ
4-4-3
14
21
3
3
Да Силва
28
15
Арзани
29
Машаш
22
9
10
Форнароли
1
Иццо
3-5-2
20
Томас
6
Марсело
2
19
14
77
12
25
8
20
Пиериас
9
22
6
6
22
28
8
8
28
9
17
Велупиллай
17
Велупиллай
9
29
Машаш
17
17
29
Машаш
15
Арзани
17
17
15
Арзани
19
31
31
19
77
10
10
77
14
21
21
14
9
9
9
9
Остались в запасе
Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс
12
Kasey Bos
ЦФ
24
N. Barrie
ЦЗ
1
Daniel Margush
ВР
7
Aydan Hammond
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Остались в запасе
12
Kasey Bos
ЦФ
Остались в запасе
24
N. Barrie
ЦЗ
1
Daniel Margush
ВР
7
Aydan Hammond
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс
2
1
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
9
11
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
15
Офсайды
1
2
Количество передач
448
508
Сейвы
7
6
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс
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5
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2019.04.05 10:08
7
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
28 июля
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
Мата стал совладельцем американского клуба
2024.11.21 00:12
«Вестерн Сидней» подписал победителя ЧМ и Евро
2024.09.06 23:15
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