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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори: обзор матча 09 марта 2024
Аделаида Юнайтед
09.03.2024, суббота, 12:15
Австралия. А-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Мельбурн Виктори
51'
Н. Иранкунда
33'
Б. Форнароли
57'
Б. Форнароли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори
90'
+7
Желтая карточка
П. Иццо
Замена
L. Duzel
️️️️
R. Tunnicliffe
90'
+1
87'
Желтая карточка
R. Miranda
85'
Замена
B. Folami
️️️️
Н. Велупиллай
Замена
J. Yull
️️️️
E. Alagich
78'
77'
Замена
R. Bonevacia
️️️️
F. Monge
Замена
H. Ibusuki
️️️️
L. Jovanovic
74'
68'
Замена
Д. Арзани
️️️️
S. Khelifi
68'
Замена
J. Valadon
️️️️
J. Brimmer
57'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Форнароли
Желтая карточка
N. Ansell
55'
ГОЛ! 1:1!
Н. Иранкунда
Пас отдал
L. Jovanovic
51'
Замена
Н. Иранкунда
️️️️
H. Van der Saag
46'
Замена
B. Halloran
️️️️
A. Ayoubi
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Б. Форнароли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
4
Nick Ansell
ЦЗ
4
Ben Warland
ЦЗ
17
Harry Van der Saag
ЦЗ
10
Zach Clough
ЦП
21
Хави Лопес
(К)
ЦП
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
55
Ethan Alagich
ЦП
42
Austin Ayoubi
ЦП
9
Luka Jovanovic
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Мельбурн Виктори
14
Connor Chapman
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
18
Fabian Monge
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Аделаида Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
4
Panagiotis Kikiasnis
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
12
Jonny Yull
ЦП
23
Luke Duzel
ЦП
27
Ben Halloran
ЦФ
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
8
Jordi Valadon
ЦЗ
28
Roly Bonevacia
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
4-5-1
1
27
4
17
4
21
Лопес
22
55
42
10
9
4-4-3
3
Да Силва
21
2
Гериа
14
22
17
Велупиллай
29
Машаш
18
10
Форнароли
17
1
Иццо
55
12
12
55
22
23
23
22
17
19
Иранкунда
19
Иранкунда
17
42
27
27
42
9
9
9
9
22
8
8
22
18
28
28
18
17
15
Арзани
15
Арзани
17
17
Велупиллай
17
17
17
Велупиллай
Остались в запасе
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
40
Ethan Cox
ВР
4
Panagiotis Kikiasnis
ЦЗ
Главный тренер
Карл Вирт
40
Christian Siciliano
ВР
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
Остались в запасе
40
Ethan Cox
ВР
4
Panagiotis Kikiasnis
ЦЗ
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори
1
2
Всего ударов по воротам
17
22
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
13
Офсайды
4
2
Количество передач
454
435
Сейвы
8
4
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
11
19
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Coopers Stadium, Adelaide
Новости команд
Все
Аделаида Юнайтед
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