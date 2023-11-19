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Астрахань - Дружба

19.11.2023, Воскресенье, 18:00 мск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур Астрахань - Дружба
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Матч начнется в 18:00 мск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, группа A
2 тур
29 октября, воскресенье 18:00 Дружба Астрахань
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
20 тур
18 апреля, понедельник 16:00 Дружба 2:0 Астрахань
8 тур
7 сентября, понедельник 16:00 Астрахань 0:1 Дружба
Россия. Кубок (2014/2015)
1/64 финала
16 августа, суббота 18:00 Дружба 0:1 Астрахань
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
31 тур
19 мая, понедельник 18:00 Астрахань 1:0 Дружба
15 тур
29 сентября, воскресенье 14:00 Дружба 2:1 Астрахань
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
19 тур
26 октября, пятница 15:00 Дружба 0:2 Астрахань
3 тур
26 июля, четверг 18:00 Астрахань 6:0 Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
20 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Дружба 2:0 Астрахань
4 тур
12 мая, четверг 18:00 Астрахань 2:2 Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
24 тур
6 сентября, понедельник 17:30 Дружба 3:3 Астрахань
8 тур
26 мая, среда 18:00 Астрахань 0:1 Дружба
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
25 тур
31 августа, понедельник 00:00 Астрахань 1:0 Дружба
7 тур
13 мая, среда 17:30 Дружба 0:1 Астрахань
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Машук-КМВ 5 3 1 1 6:4 +2 10
2. Дружба 5 2 1 2 4:6 -2 7
3. Кубань Холдинг 5 2 1 2 4:2 +2 7
4. Рубин Я 5 2 1 2 3:3 0 7
5. Легион 5 1 3 1 5:5 0 6
6. Астрахань 5 0 3 2 6:8 -2 3
* - Спартак-Нальчик: начислено 10
СКА: начислено 9
Машук-КМВ: начислено 9
Дружба: начислено 6
Астрахань: начислено 2
Динамо Ставрополь: начислено 3
Биолог-Новокубанск: начислено 10
Легион: начислено 5
Кубань Холдинг: начислено 6
Алания-2: начислено 11
Победа: начислено 6
Динамо-2 Мх: начислено 6
Рубин Я: начислено 6
Севастополь: начислено 13
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