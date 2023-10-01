Уфа - Велес

|Осень, 4 тур
|6 августа, воскресенье
|18:00
|Велес
|0:0
|Уфа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Волга Ул
|11
|6
|1
|4
|12:10
|+2
|19
|2.
|Краснодар-2
|11
|5
|4
|2
|14:12
|+2
|19
|3.
|Динамо Бр
|11
|5
|2
|4
|11:9
|+2
|17
|4.
|Муром
|11
|4
|4
|3
|12:14
|-2
|16
|5.
|Уфа
|11
|4
|3
|4
|14:8
|+6
|15
|6.
|Чайка
|11
|3
|5
|3
|14:12
|+2
|14
|7.
|Ротор
|11
|3
|5
|3
|11:12
|-1
|14
|8.
|Иртыш
|11
|3
|4
|4
|10:11
|-1
|13
|9.
|Велес
|11
|3
|4
|4
|8:12
|-4
|13
|10.
|Спартак Кс
|11
|1
|4
|6
|7:13
|-6
|7