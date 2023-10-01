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Уфа - Велес

01.10.2023, Воскресенье, 14:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Золото», 12 тур Уфа - Велес
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Матч начнется в 14:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото» (2023/2024)
Осень, 4 тур
6 августа, воскресенье 18:00 Велес 0:0 Уфа
Россия. Первая лига (2022/2023)
21 тур
5 марта, воскресенье 12:00 Уфа 4:1 Велес
5 тур
13 августа, суббота 14:00 Велес 0:2 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волга Ул 11 6 1 4 12:10 +2 19
2. Краснодар-2 11 5 4 2 14:12 +2 19
3. Динамо Бр 11 5 2 4 11:9 +2 17
4. Муром 11 4 4 3 12:14 -2 16
5. Уфа 11 4 3 4 14:8 +6 15
6. Чайка 11 3 5 3 14:12 +2 14
7. Ротор 11 3 5 3 11:12 -1 14
8. Иртыш 11 3 4 4 10:11 -1 13
9. Велес 11 3 4 4 8:12 -4 13
10. Спартак Кс 11 1 4 6 7:13 -6 7
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Россия
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