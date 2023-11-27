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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шарджа - Аль-Садд
Шарджа - Аль-Садд: обзор матча 27 ноября 2023
Шарджа
27.11.2023, понедельник, 17:00
Лига чемпионов АФК, группа B, 5 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Садд
9'
Г. Плата
60'
Б. Бунеджах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарджа - Аль-Садд
Замена
S. Al Kaabi
️️️️
М. Марега
89'
Замена
A. Salem
️️️️
L. Pereira
89'
83'
Замена
А. Сухаиль
️️️️
Г. Плата
70'
Замена
А. Асад
️️️️
Х. Аль-Хайдос
70'
Замена
М. Машаал
️️️️
М. Ваад
Замена
S. Tagliabue
️️️️
M. Abdulbasit
67'
Желтая карточка
M. Meloni
64'
Желтая карточка
A. Salim Ali
62'
Желтая карточка
C.
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Б. Бунеджах
Пас отдал
П. Мигель
Замена
A. Salim Ali
️️️️
M. Suroor
41'
38'
Желтая карточка
М. Ваад
35'
Желтая карточка
Г. Плата
Желтая карточка
М. Рашид
29'
Желтая карточка
M. Abdulbasit
24'
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Плата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарджа
26
Darwish bin Habib
ВР
22
Marcus Meloni
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
11
Luan Pereira
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
(К)
ЦЗ
24
Маджид Рашид
ЦП
5
Mohammad Abdulbasit
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
7
Caio
ЦФ
Главный тренер
Жозе Мораиш
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
2
Педро Мигель
ЦЗ
55
Мохаммад Амин Хазбави
(К)
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
7
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
30
Акрам Афиф
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
11
Багдад Бунеджах
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Шарджа
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
20
A. Salim Ali
ЦЗ
2
Hamad Fahad
ЦЗ
26
Abdulaziz Salem
ЦЗ
6
Dhari Fahad
ЦП
77
Khalifa Sembaij
ЦП
12
Sebastian Tagliabue
ЦФ
25
Saeed Al Kaabi
ЦФ
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
15
Anas Abdulsalam Abweny
ЦП
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
37
Ахмед Сухаиль
ЦФ
78
Ahmad Mohammed Al-Saeed
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
4-4-1-1
26
22
11
18
2
24
Рашид
6
15
Пьянич
5
91
Марега
7
2-2-1-2-3
22
Баршам
2
Мигель
55
Хазбави
8
Урибе
7
Ваад
5
Салман
19
Плата
16
Хухи
11
Бунеджах
10
Аль-Хайдос
30
Афиф
6
20
20
6
11
26
26
11
5
12
12
5
91
Марега
25
25
91
Марега
10
Аль-Хайдос
8
Асад
8
Асад
10
Аль-Хайдос
7
Ваад
14
Машаал
14
Машаал
7
Ваад
19
Плата
37
Сухаиль
37
Сухаиль
19
Плата
Остались в запасе
Шарджа
Аль-Садд
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
2
Hamad Fahad
ЦЗ
6
Dhari Fahad
ЦП
77
Khalifa Sembaij
ЦП
Главный тренер
Жозе Мораиш
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
6
Мусаб Ходер
ПЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
15
Anas Abdulsalam Abweny
ЦП
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
78
Ahmad Mohammed Al-Saeed
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
2
Hamad Fahad
ЦЗ
6
Dhari Fahad
ЦП
77
Khalifa Sembaij
ЦП
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
6
Мусаб Ходер
ПЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
15
Anas Abdulsalam Abweny
ЦП
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
78
Ahmad Mohammed Al-Saeed
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Жозе Мораиш
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Шарджа - Аль-Садд
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
- : -
05.12.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аджман Клуб
1 : 3
18.10.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Шарджа
4 : 3
05.09.2026
Юнайтед ФК
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
- : -
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
Аль-Шамаль
Информация о матче
Главный судья:
Хироюки Кимура
(Чиба)
Стадион:
Sharjah Stadium, Sharjah
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