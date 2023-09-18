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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль - Навбахор
Аль-Хиляль - Навбахор: обзор матча 18 сентября 2023
Аль-Хиляль
18.09.2023, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Навбахор
90+10'
А. аль-Булеахи
52'
Т. Табатадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Навбахор
ГОЛ! 1:1!
А. аль-Булеахи
Пас отдал
Микаэл
90'
+10
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
С. Абдулхамид
89'
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
Р. Невеш
89'
84'
Замена
L. Čermelj
️️️️
Т. Табатадзе
Замена
М. Канно
️️️️
С. Аль-Фараж
74'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
Я. аш-Шахрани
74'
70'
Замена
Т. Абдухоликов
️️️️
А. Исмоилов
61'
Желтая карточка
А. Исмоилов
Желтая карточка
Неймар
60'
54'
Замена
Д. Абдуманнопов
️️️️
А. Собиржонов
52'
ГОЛ! 0:1!
Т. Табатадзе
Пас отдал
А. Исмоилов
28'
Желтая карточка
Ф. Иванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Навбахор
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Милош Милович
ЦЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
6
Иброхим Юлдошев
ЦЗ
13
Филип Иванович
ЦЗ
14
Джамшид Болтабоев
ЦП
7
Аброрбек Исмоилов
ЦП
10
Джамшид Искандеров
ЦП
11
Остон Урунов
АП
91
Тома Табатадзе
ЦФ
19
Асад Собиржонов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Кападзе
Аль-Хиляль
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Навбахор
12
Ignatiy Nesterov
ВР
16
Jahongir Buriev
ВР
24
Davronbek Khashimov
ЦЗ
7
Азимжон Ахмедов
ЦЗ
27
Шахбоз Журабеков
ЦЗ
98
Davronbek Olimzhonov
ЦЗ
4
Luka Čermelj
ЦЗ
20
Muzaffar Muminov
ЦП
33
Дониер Абдуманнопов
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
11
Темурхожа Абдухоликов
ЦФ
4-1-1-3-1
33
аль-Уваис
12
аш-Шахрани
87
Тамбакти
55
аль-Булеахи
23
Абдулхамид
8
Невеш
7
Аль-Фараж
10
Неймар
30
Микаэл
10
Малком
9
Митрович
4-3-1-2
1
Юсупов
22
Голбан
6
Юлдошев
13
Иванович
4
Милович
14
Болтабоев
7
Исмоилов
10
Искандеров
11
Урунов
19
Собиржонов
91
Табатадзе
12
аш-Шахрани
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
12
аш-Шахрани
23
Абдулхамид
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
23
Абдулхамид
7
Аль-Фараж
28
Канно
28
Канно
7
Аль-Фараж
8
Невеш
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
8
Невеш
91
Табатадзе
4
4
91
Табатадзе
19
Собиржонов
33
Абдуманнопов
33
Абдуманнопов
19
Собиржонов
7
Исмоилов
11
Абдухоликов
11
Абдухоликов
7
Исмоилов
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Навбахор
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
12
Ignatiy Nesterov
ВР
16
Jahongir Buriev
ВР
24
Davronbek Khashimov
ЦЗ
7
Азимжон Ахмедов
ЦЗ
27
Шахбоз Журабеков
ЦЗ
98
Davronbek Olimzhonov
ЦЗ
20
Muzaffar Muminov
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
Главный тренер
Тимур Кападзе
Остались в запасе
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
12
Ignatiy Nesterov
ВР
16
Jahongir Buriev
ВР
24
Davronbek Khashimov
ЦЗ
7
Азимжон Ахмедов
ЦЗ
27
Шахбоз Журабеков
ЦЗ
98
Davronbek Olimzhonov
ЦЗ
20
Muzaffar Muminov
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Тимур Кападзе
Статистика матча Аль-Хиляль - Навбахор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Согдиана
- : -
29.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
ОКМК
0 : 1
24.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Навбахор
3 : 2
20.11.2026
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Кызылкум
0 : 1
07.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Навбахор
1 : 0
31.10.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Хорезм
1 : 2
26.10.2026
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