Эксперт оценил вероятность трансфера Ерохина в Узбекистан

Николай Егорычев, специалист по футболу в Центральной Азии, прокомментировал информацию об интересе «Навбахора» к зенитовцу Александру Ерохину.

«Почему в это лично я не верю:

1) У Ерохина действующий контракт с «Зенитом» ещe на один год;

2) В прошлом сезоне Ерохин, несмотря на возраст, всe равно приносил пользу (30 матчей, 5 голов, 3 ассиста);

3) У Александра, по разным данным, зарплата от 1,9 до 2 миллиона евро в год;

4) «Навбахор» до сих пор должен деньги Никабадзе и нескольким местным футболистам – например, есть долг перед Аброром Исмоиловым в 63 тысячи долларов за прошлый сезон;

5) С «Навбахора» пока никто не снимал трансферные баны;

6) Летнее ТО в Узбекистане закрывается 30 июля – через пять дней.

Тяжело представить, что «Навбахор» резко найдeт деньги, чтобы закрыть все свои долги, сможет заплатить «Зениту» за трансфер, а также убедить игрока, который наверняка намерен остаться в РПЛ, переехать в Узбекистан на меньшую ЗП – по текущему контракту в «Зените» Ерохин получает около 190 тысяч долларов в месяц. Такие деньги сейчас в Суперлиге никто не способен платить».