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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Садд - Шарджа
Аль-Садд - Шарджа: обзор матча 18 сентября 2023
Аль-Садд
18.09.2023, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Шарджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Садд - Шарджа
Замена
Ю. Абдурисаг
️️️️
Б. Бунеджах
88'
Замена
М. Ходер
️️️️
П. Мигель
87'
87'
Замена
K. Bawazir
️️️️
F. Ben Al Arbi
Замена
А. Асад
️️️️
Х. Аль-Хайдос
79'
74'
Замена
S. Tagliabue
️️️️
C.
71'
Желтая карточка
F. Ben Al Arbi
62'
Замена
M. Hassan
️️️️
M. Suroor
Желтая карточка
Т. Салман
60'
Пенальти не реализован!
Б. Бунеджах
58'
51'
Желтая карточка
М. Рашид
33'
Желтая карточка
O. Camara
Желтая карточка
Г. Плата
33'
Желтая карточка
П. Отавио
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
7
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
11
Багдад Бунеджах
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Шарджа
40
Adel Al Hosani
ВР
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
26
Abdulaziz Salem
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Firas Ben Al Arbi
ЦП
24
Маджид Рашид
ЦП
5
Mohammad Abdulbasit
ЦП
30
Ousmane Camara
ЦП
7
Caio
ЦФ
Главный тренер
Жозе Мораиш
Аль-Садд
30
Jehad Mohammad
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
55
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
15
Anas Abdulsalam Abweny
ЦП
23
A. Hatim
ЦФ
37
Ахмед Сухаиль
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Шарджа
1
Khaled Tawhid
ВР
2
Hamad Fahad
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
88
Majed Hassan
ЦП
14
Khaled Bawazir
ЦП
25
Saeed Al Kaabi
ЦФ
12
Sebastian Tagliabue
ЦФ
2-2-1-2-3
22
Баршам
6
Отавио
2
Мигель
8
Урибе
7
Ваад
5
Салман
16
Хухи
19
Плата
10
Аль-Хайдос
30
Афиф
11
Бунеджах
4-5-1
40
19
Эбрахейм
44
Манолас
26
18
15
Пьянич
24
Рашид
5
30
11
7
2
Мигель
6
Ходер
6
Ходер
2
Мигель
10
Аль-Хайдос
8
Асад
8
Асад
10
Аль-Хайдос
11
Бунеджах
15
Абдурисаг
15
Абдурисаг
11
Бунеджах
6
6
88
88
11
14
14
11
7
12
12
7
Остались в запасе
Аль-Садд
Шарджа
30
Jehad Mohammad
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
55
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
15
Anas Abdulsalam Abweny
ЦП
23
A. Hatim
ЦФ
37
Ахмед Сухаиль
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Khaled Tawhid
ВР
2
Hamad Fahad
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
25
Saeed Al Kaabi
ЦФ
Главный тренер
Жозе Мораиш
Остались в запасе
30
Jehad Mohammad
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
55
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
15
Anas Abdulsalam Abweny
ЦП
23
A. Hatim
ЦФ
37
Ахмед Сухаиль
ЦФ
Остались в запасе
1
Khaled Tawhid
ВР
2
Hamad Fahad
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
25
Saeed Al Kaabi
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Жозе Мораиш
Статистика матча Аль-Садд - Шарджа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
- : -
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
Аль-Шамаль
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
- : -
05.12.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аджман Клуб
1 : 3
18.10.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
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