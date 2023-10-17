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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Вьетнам
Южная Корея - Вьетнам: обзор матча 17 октября 2023
Южная Корея
17.10.2023, вторник, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
6 : 0
Завершен
Вьетнам
5'
К. Мин-Джэ
27'
Х. Хванг
61'
Х. Сон
69'
Л. Кан Ин
86'
У. Ен Чон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Южная Корея - Вьетнам
ГОЛ! 5:0!
У. Ен Чон
86'
Желтая карточка
Е. Пак
75'
ГОЛ! 4:0!
Л. Кан Ин
Пас отдал
Х. Сон
69'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Г. Чо
65'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Л. Джэ Сон
65'
61'
Вторая желтая
Х. Вьет Ан Буй
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
Х. Хванг
61'
37'
Желтая карточка
Х. Вьет Ан Буй
ГОЛ! 2:0!
Х. Хванг
Пас отдал
Л. Джэ Сон
27'
ГОЛ! 1:0!
К. Мин-Джэ
Пас отдал
Л. Кан Ин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЛЗ
22
Ен-Во Соль
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Ен-Ву Пак
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
19
Ли Кан Ин
АП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Вьетнам
23
Ван Лам Данг
ВР
2
Дуй Ман До
ЦЗ
20
Хоанг Вьет Ан Буй
ЦЗ
11
Туань Ан Нгуйен
ЦП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
10
Туань Хай Пхам
ЦП
8
Хунг Дунг До
ЦП
15
Тьен Ан Труонг
ЦФ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
13
Сун-Мин Ли
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
7
Мун Сон Мин
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Вьетнам
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
6
Тхань Бинь Нгуйен
ЦЗ
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
13
Вьет-Хунг Триу
ЦП
9
Ван Тоан Нгуйен
ЦФ
9
Ван Тунг Нгуйен
ЦФ
4-1-3-2
21
Хен У
2
Ли
4
Мин-Джэ
15
Сын Хен
22
Соль
5
Пак
7
Сон
19
Кан Ин
10
Джэ Сон
9
Чо
11
Хванг
2-4-1
23
Данг
2
До
20
Буй
14
Нгуйен
10
Пхам
8
До
11
Нгуйен
15
Труонг
10
Джэ Сон
13
Чон
13
Чон
10
Джэ Сон
9
Чо
16
У-Джо
16
У-Джо
9
Чо
Остались в запасе
Южная Корея
Вьетнам
1
Ким Сын-Гю
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
13
Сун-Мин Ли
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
7
Мун Сон Мин
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
6
Тхань Бинь Нгуйен
ЦЗ
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
13
Вьет-Хунг Триу
ЦП
9
Ван Тоан Нгуйен
ЦФ
9
Ван Тунг Нгуйен
ЦФ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Остались в запасе
1
Ким Сын-Гю
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
13
Сун-Мин Ли
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
7
Мун Сон Мин
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Остались в запасе
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
6
Тхань Бинь Нгуйен
ЦЗ
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
13
Вьет-Хунг Триу
ЦП
9
Ван Тоан Нгуйен
ЦФ
9
Ван Тунг Нгуйен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Статистика матча Южная Корея - Вьетнам
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Вьетнам
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
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