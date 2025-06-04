Венесуэла - Боливия

|7 тур
|5 сентября, четверг
|00:00
|Боливия
|Венесуэла
|15 тур
|29 января, суббота
|01:00
|Венесуэла
|4:1
|Боливия
|7 тур
|3 июня, четверг
|23:00
|Боливия
|3:1
|Венесуэла
|11 тур
|11 ноября, пятница
|02:30
|Венесуэла
|5:0
|Боливия
|3 тур
|12 ноября, четверг
|23:00
|Боливия
|4:2
|Венесуэла
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Чили
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Боливия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0