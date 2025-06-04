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Венесуэла - Боливия

04.06.2025, Среда, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур Венесуэла - Боливия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2023/2024)
7 тур
5 сентября, четверг 00:00 Боливия Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
15 тур
29 января, суббота 01:00 Венесуэла 4:1 Боливия
7 тур
3 июня, четверг 23:00 Боливия 3:1 Венесуэла
Кубок Америки 2019, группа A
Групповой этап, 3 тур
22 июня, суббота 22:00 Боливия 1:3 Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
11 тур
11 ноября, пятница 02:30 Венесуэла 5:0 Боливия
3 тур
12 ноября, четверг 23:00 Боливия 4:2 Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2014

19 ноября, среда 03:00 Боливия 3:2 Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2013

15 августа, четверг 03:30 Венесуэла 2:2 Боливия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
13 тур
7 июня, пятница 23:59 Боливия 1:1 Венесуэла
4 тур
16 ноября, среда 05:00 Венесуэла 1:0 Боливия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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