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Эквадор - Бразилия

04.06.2025, Среда, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 15 тур Эквадор - Бразилия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2023/2024)
7 тур
5 сентября, четверг 00:00 Бразилия Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
15 тур
28 января, пятница 00:01 Эквадор 1:1 Бразилия
7 тур
5 июня, суббота 03:30 Бразилия 2:0 Эквадор
Кубок Америки 2021, группа B
5 тур
28 июня, понедельник 00:00 Бразилия 1:1 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
15 тур
1 сентября, пятница 03:45 Бразилия 2:0 Эквадор
7 тур
2 сентября, пятница 00:00 Эквадор 0:3 Бразилия
Кубок Америки 2016, группа B
Групповой этап, 1 тур
5 июня, воскресенье 05:00 Бразилия 0:0 Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2014

10 сентября, среда 05:00 Бразилия 1:0 Эквадор
Кубок Америки 2011, группа B
3 тур
14 июля, четверг 04:45 Бразилия 4:2 Эквадор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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