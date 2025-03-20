Введите ваш ник на сайте

Бразилия - Колумбия

20.03.2025, Четверг, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур Бразилия - Колумбия
...
Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2023/2024)
5 тур
16 ноября, четверг 00:00 Колумбия Бразилия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
13 тур
12 ноября, пятница 03:30 Бразилия 1:0 Колумбия
5 тур
11 октября, понедельник 00:00 Колумбия 0:0 Бразилия
Кубок Америки 2021, группа B
4 тур
24 июня, четверг 03:00 Бразилия 2:1 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
16 тур
5 сентября, вторник 23:30 Колумбия 1:1 Бразилия
8 тур
7 сентября, среда 03:45 Бразилия 2:1 Колумбия
Кубок Америки 2015, группа C
Групповой этап, 2 тур
18 июня, четверг 03:00 Бразилия 0:1 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

6 сентября, суббота 05:00 Бразилия 1:0 Колумбия
Чемпионат мира 2014
1/4 финала
4 июля, пятница 23:59 Бразилия 2:1 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 ноября, четверг 04:30 Бразилия 1:1 Колумбия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 