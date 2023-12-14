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Динамо - Балкани

14.12.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 6 тур Динамо - Балкани
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига конференций (2023/2024), группа C
2 тур
5 октября, четверг 20:45 Балкани Динамо
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