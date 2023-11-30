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Астана - Динамо

30.11.2023, Четверг, 18:30 мск Лига конференций, 5 тур Астана - Динамо
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Матч начнется в 18:30 мск
Лига конференций (2023/2024), группа C
1 тур
21 сентября, четверг 23:00 Динамо Астана
Лига чемпионов (2023/2024)
2 раунд
ответный матч		 2 августа, среда 17:00 Астана 0:2 Динамо
Лига чемпионов (2023/2024)
2 раунд
первый матч		 25 июля, вторник 21:00 Динамо 4:0 Астана
Лига чемпионов (2018/2019)
3 раунд
ответный матч		 14 августа, вторник 21:00 Динамо 1:0 Астана
Лига чемпионов (2018/2019)
3 раунд
первый матч		 7 августа, вторник 17:00 Астана 0:2 Динамо
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