26.10.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-3-1-1-2
1
Анарбеков
14
Мартынович
28
Сорокин
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
18
Глейзер
55
Громыко
7
Жоржинью
12
Сатпаев
3-1-3-2
93
Чондрич
2
Бартолец
3
Калайца
55
Аманович
10
Томасов
7
Эбонг
8
Башич
77
Шомко
99
Жоффри
7
Грипши
15
Арад
4
Касабулат
4
Касабулат
15
Арад
55
Громыко
77
Зария
77
Зария
55
Громыко
20
Тапалов
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
20
Тапалов
12
Сатпаев
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
12
Сатпаев
3
Калайца
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
3
Калайца
11
Вороговский
11
Вороговский
72
Басманов
72
Басманов
Камара
81
Каримов
81
Каримов
Камара
Остались в запасе
Кайрат
Астана
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
17
Азамат Туякбаев
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
10
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
17
Азамат Туякбаев
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
10
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайрат - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Астаны», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»