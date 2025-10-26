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  • «Кайрат» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Кайрат» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 11:50
Кайрат
26.10.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Астана
56' Д. Сатпаев
15' М. Томасов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Назми Грипши
АП
7
Макс Эбонг
АП
8
Иван Башич
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
17
Азамат Туякбаев
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
9
Эдмилсон
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Астана
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Дритон Камай
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Анарбеков
14
Мартынович
28
Сорокин
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
18
Глейзер
55
Громыко
7
Жоржинью
12
Сатпаев
3-1-3-2
93
Чондрич
2
Бартолец
3
Калайца
55
Аманович
10
Томасов
7
Эбонг
8
Башич
77
Шомко
99
Жоффри
7
Грипши
15
Арад
4
Касабулат
4
Касабулат
15
Арад
55
Громыко
77
Зария
77
Зария
55
Громыко
20
Тапалов
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
20
Тапалов
12
Сатпаев
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
12
Сатпаев
3
Калайца
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
3
Калайца
11
Вороговский
11
Вороговский
72
Басманов
72
Басманов
Камара
81
Каримов
81
Каримов
Камара
Остались в запасе
Кайрат
Астана
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
17
Азамат Туякбаев
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
10
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
17
Азамат Туякбаев
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
10
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кайрат - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Астаны», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Астана»

«Кайрат» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Кайрат
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