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Динамо - Астана

21.09.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 1 тур Динамо - Астана
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024)
2 раунд
ответный матч		 2 августа, среда 17:00 Астана 0:2 Динамо
Лига чемпионов (2023/2024)
2 раунд
первый матч		 25 июля, вторник 21:00 Динамо 4:0 Астана
Лига чемпионов (2018/2019)
3 раунд
ответный матч		 14 августа, вторник 21:00 Динамо 1:0 Астана
Лига чемпионов (2018/2019)
3 раунд
первый матч		 7 августа, вторник 17:00 Астана 0:2 Динамо
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