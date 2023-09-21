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Лига конференций 2026/2027
Айнтрахт - Абердин
Айнтрахт - Абердин: обзор матча 21 сентября 2023
Айнтрахт
21.09.2023, четверг, 19:45
Лига конференций, группа G, 1 тур
2 : 1
Завершен
Абердин
11'
О. Мармуш (П)
61'
Р. Кох
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Абердин
Замена
А. Бута
️️️️
О. Мармуш
82'
78'
Замена
Э. Соклер
️️️️
Д. МакГрат
72'
Замена
К. Бэррон
️️️️
Л. Кларксон
71'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Г. Шинни
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Н. Нкунку
67'
63'
Желтая карточка
С. Гартенманн
ГОЛ! 2:0!
Р. Кох
Пас отдал
Ф. Шаиби
61'
56'
Замена
Дюк
️️️️
Б. Миовски
Замена
Д. Нганкам
️️️️
П. Ааронсон
46'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
М. Гетце
46'
Замена
Х. Ларссон
️️️️
С. Роде
39'
Желтая карточка
П. Ааронсон
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Мармуш
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
29
Ричард Йенсен
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Элиас Баум
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трапп
27
Нкунку
4
Кох
51
Пачо
6
Смольчич
6
Скири
17
Роде
10
Ааронсон
27
Гетце
29
Эбимбе
22
Мармуш
3-3-2-1-1
13
Рос
3
Гартенманн
4
Шинни
23
Рубежич
2
Девлин
21
Полвара
3
МакКензи
29
Йенсен
7
Кларксон
17
МакГрат
28
Миовски
22
Мармуш
20
Бута
20
Бута
22
Мармуш
17
Роде
15
Ларссон
15
Ларссон
17
Роде
27
Гетце
8
Шаиби
8
Шаиби
27
Гетце
27
Нкунку
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Нкунку
10
Ааронсон
24
Нганкам
24
Нганкам
10
Ааронсон
7
Кларксон
18
Бэррон
18
Бэррон
7
Кларксон
4
Шинни
23
Данкан
23
Данкан
4
Шинни
17
МакГрат
19
Соклер
19
Соклер
17
МакГрат
28
Миовски
11
Дюк
11
Дюк
28
Миовски
Остались в запасе
Айнтрахт
Абердин
1
Йенс Граль
ВР
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Элиас Баум
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
31
Ross Doohan
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Элиас Баум
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
19
Начо Ферри
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Айнтрахт - Абердин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
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