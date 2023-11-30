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Марсель - Аякс

30.11.2023, Четверг, 23:00 мск Лига Европы, 5 тур Марсель - Аякс
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2023/2024), группа B
1 тур
21 сентября, четверг 22:00 Аякс Марсель
Кубок УЕФА (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 18 марта, среда 22:45 Аякс 2:2 Марсель
1/8 финала
ответный матч		 12 марта, четверг 22:45 Марсель 2:1 Аякс
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