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АЕК - Марсель

09.11.2023, Четверг, 23:00 мск Лига Европы, 4 тур АЕК - Марсель
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2023/2024), группа B
3 тур
26 октября, четверг 19:45 Марсель АЕК
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