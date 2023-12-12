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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бавария
Манчестер Юнайтед - Бавария: обзор матча 12 декабря 2023
Манчестер Юнайтед
12.12.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
70'
К. Коман
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Бавария
90'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Л. Сане
88'
Желтая карточка
Л. Горецка
Замена
К. Мэйну
️️️️
Р. Варан
80'
77'
Замена
М. Тель
️️️️
К. Коман
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Антони
74'
Замена
А. Меджбри
️️️️
А. Гарначо
74'
70'
ГОЛ! 0:1!
К. Коман
Пас отдал
Г. Кейн
67'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
Желтая карточка
С. Амрабат
61'
Желтая карточка
Антони
53'
46'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Н. Мазрауи
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
Л. Шоу
46'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Г. Магуайр
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
16
Даниэл Гор
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Джо Хагилл
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
23
Шоу
19
Варан
5
Магуайр
2
Далот
4
Амрабат
8
Мактоминей
17
Гарначо
8
Фернандеш
7
Антони
19
Хойлунд
4-1-1-3-1
1
Нойер
3
Мазрауи
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
5
Магуайр
35
Эванс
35
Эванс
5
Магуайр
23
Шоу
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
23
Шоу
19
Варан
37
Мэйну
37
Мэйну
19
Варан
17
Гарначо
28
Меджбри
28
Меджбри
17
Гарначо
7
Антони
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Антони
10
Сане
22
Геррейру
22
Геррейру
10
Сане
3
Мазрауи
27
Лаймер
27
Лаймер
3
Мазрауи
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
21
Коман
11
Тель
11
Тель
21
Коман
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бавария
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
16
Даниэл Гор
АП
9
Джо Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
16
Даниэл Гор
АП
9
Джо Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бавария
2
1
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
9
Офсайды
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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