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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Севилья
ПСВ - Севилья: обзор матча 03 октября 2023
ПСВ
03.10.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
86'
Л. де Йонг (П)
90+5'
Д. Тезе
68'
Н. Гудель
87'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Севилья
Желтая карточка
Л. де Йонг
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Л. Баде
ГОЛ! 2:2!
Д. Тезе
90'
+5
Желтая карточка
И. Лосано
90'
+1
88'
Замена
Л. Баде
️️️️
Л. Окампос
87'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Х. Санчес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. де Йонг
86'
Замена
Р. Пепи
️️️️
О. Боскальи
82'
Замена
А. Белла Кочап
️️️️
А. Рамальо
82'
73'
Замена
М. Акунья
️️️️
А. Педроса
73'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Навас
Замена
И. Сайбари
️️️️
Д. Верман
70'
Замена
И. Лосано
️️️️
Й. Бакайоко
70'
68'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гудель
Пас отдал
С. Рамос
66'
Замена
Д. Соу
️️️️
Фернандо
66'
Замена
О. Торрес
️️️️
Сусо
36'
Желтая карточка
Х. Навас
Желтая карточка
Д. Верман
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
26
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-3-2-1
44
Бенитес
4
Тезе
5
Рамальо
21
Боскальи
8
Дест
70
Ланг
22
Схаутен
25
Верман
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
3-1-2-3-1
1
Нюланд
16
Навас
93
Рамос
17
Педроса
5
Фернандо
26
Гудель
11
Ракитич
11
Лукебакио
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
5
Рамальо
17
Белла Кочап
17
Белла Кочап
5
Рамальо
25
Верман
34
Сайбари
34
Сайбари
25
Верман
11
Бакайоко
11
Лосано
11
Лосано
11
Бакайоко
21
Боскальи
9
Пепи
9
Пепи
21
Боскальи
17
Педроса
21
Акунья
21
Акунья
17
Педроса
7
Окампос
5
Баде
5
Баде
7
Окампос
10
Сусо
8
Торрес
8
Торрес
10
Сусо
16
Навас
24
Санчес
24
Санчес
16
Навас
5
Фернандо
97
Соу
97
Соу
5
Фернандо
Остались в запасе
ПСВ
Севилья
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча ПСВ - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
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