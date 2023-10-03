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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Галатасарай
Манчестер Юнайтед - Галатасарай: обзор матча 03 октября 2023
Манчестер Юнайтед
03.10.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
2 : 3
Завершен
Галатасарай
17'
Р. Хойлунд
67'
Р. Хойлунд
23'
В. Заа
71'
К. Актюркоглу
81'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Галатасарай
Замена
А. Марсьяль
️️️️
С. Амрабат
89'
86'
Желтая карточка
С. Оливейра
Замена
Антони
️️️️
М. Маунт
85'
84'
Замена
В. Нельссон
️️️️
К. Айхан
84'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Анхелиньо
81'
ГОЛ! 2:3!
М. Икарди
Пас отдал
Д. Санчес
78'
Пенальти не реализован!
М. Икарди
Вторая желтая
Каземиро
77'
72'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
В. Заа
71'
ГОЛ! 2:2!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Б. Йилмаз
Замена
А. Гарначо
️️️️
М. Рэшфорд
69'
ГОЛ! 2:1!
Р. Хойлунд
67'
61'
Желтая карточка
С. Боэ
61'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Тете
61'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Л. Торрейра
Замена
К. Эриксен
️️️️
А. Меджбри
46'
Желтая карточка
Д. Далот
38'
Желтая карточка
Каземиро
35'
31'
Желтая карточка
Л. Торрейра
23'
ГОЛ! 1:1!
В. Заа
Пас отдал
Д. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Р. Хойлунд
Пас отдал
М. Рэшфорд
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Тете
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Манчестер Юнайтед
1
Радек Витек
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-1-1-3-2
24
Онана
19
Варан
29
Линделеф
2
Далот
5
Каземиро
4
Амрабат
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
28
Меджбри
19
Хойлунд
7
Маунт
3-3-3-1
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
23
Айхан
23
Боэ
34
Торрейра
17
Анхелиньо
11
Тете
10
Заа
7
Актюркоглу
9
Икарди
28
Меджбри
24
Эриксен
24
Эриксен
28
Меджбри
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
7
Маунт
7
Антони
7
Антони
7
Маунт
4
Амрабат
9
Марсьяль
9
Марсьяль
4
Амрабат
23
Айхан
25
Нельссон
25
Нельссон
23
Айхан
17
Анхелиньо
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
17
Анхелиньо
34
Торрейра
27
Оливейра
27
Оливейра
34
Торрейра
11
Тете
53
Йилмаз
53
Йилмаз
11
Тете
10
Заа
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Заа
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Галатасарай
1
Радек Витек
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
19
Гюнай Гювенк
ВР
26
Керем Демирбай
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Радек Витек
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
26
Керем Демирбай
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Галатасарай
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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