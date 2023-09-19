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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Црвена Звезда
Манчестер Сити - Црвена Звезда: обзор матча 19 сентября 2023
Манчестер Сити
19.09.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
3 : 1
Завершен
Црвена Звезда
47'
Х. Альварес
60'
Х. Альварес
73'
Родри
45'
О. Букари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Црвена Звезда
Замена
Р. Льюис
️️️️
Р. Диаш
83'
Замена
О. Бобб
️️️️
Ф. Фоден
83'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
83'
82'
Желтая карточка
М. Стаменич
82'
Замена
К. Кангва
️️️️
Х. Ин Бом
82'
Замена
М. Дегенек
️️️️
О. Букари
ГОЛ! 3:1!
Родри
73'
68'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
Ш. Ндиайе
68'
Замена
П. Олаинка
️️️️
М. Иванич
ГОЛ! 2:1!
Х. Альварес
60'
Замена
М. Аканджи
️️️️
С. Гомес
58'
Желтая карточка
Р. Диаш
56'
ГОЛ! 1:1!
Х. Альварес
Пас отдал
Э. Холанд
47'
45'
ГОЛ! 0:1!
О. Букари
Пас отдал
М. Иванич
Замена
Ж. Доку
️️️️
Б. Силва
44'
32'
Желтая карточка
М. Родич
Желтая карточка
Родри
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
37
Владимир Лучич
ЦП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
7
Урош Кабич
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
17
Гомес
3
Диаш
15
Аке
2
Уокер
16
Родри
27
Нуньес
47
Фоден
20
Силва
9
Холанд
19
Альварес
3-3-3-1
18
Глазер
34
Джига
15
Драгович
23
Родич
22
Мияилович
16
Ин Бом
6
Стаменич
14
Букари
4
Иванич
7
Митрович
27
Ндиайе
47
Фоден
14
Бобб
14
Бобб
47
Фоден
17
Гомес
95
Аканджи
95
Аканджи
17
Гомес
3
Диаш
82
Льюис
82
Льюис
3
Диаш
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
20
Силва
11
Доку
11
Доку
20
Силва
14
Букари
5
Дегенек
5
Дегенек
14
Букари
16
Ин Бом
42
Кангва
42
Кангва
16
Ин Бом
4
Иванич
99
Олаинка
99
Олаинка
4
Иванич
27
Ндиайе
11
Крассо
11
Крассо
27
Ндиайе
Остались в запасе
Манчестер Сити
Црвена Звезда
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Зоран Попович
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
37
Владимир Лучич
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
7
Урош Кабич
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
37
Владимир Лучич
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
7
Урош Кабич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Манчестер Сити - Црвена Звезда
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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