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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - РБ Лейпциг
Янг Бойз - РБ Лейпциг: обзор матча 19 сентября 2023
Янг Бойз
19.09.2023, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
1 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
33'
М. Элиа
3'
М. Симакан
74'
К. Шлагер
90+2'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - РБ Лейпциг
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Б. Шешко
Пас отдал
Б. Хенрикс
90'
Желтая карточка
М. Симакан
88'
Замена
К. Ленц
️️️️
Л. Опенда
88'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Х. Симонс
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Ш. Ниасс
85'
80'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Э. Форсберг
79'
Желтая карточка
Э. Форсберг
Желтая карточка
Л. Блум
77'
Замена
Д. Малес
️️️️
С. Лаупер
77'
Замена
Н. Перссон
️️️️
У. Гарсия
77'
74'
ГОЛ! 1:2!
К. Шлагер
Пас отдал
К. Кампль
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Иттен
70'
Замена
Л. Блум
️️️️
С. Джанко
69'
68'
Желтая карточка
Х. Симонс
64'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ю. Поульсен
Желтая карточка
С. Лаупер
61'
56'
Желтая карточка
К. Кампль
Желтая карточка
Л. Бенито
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Элиа
Пас отдал
Ф. Угринич
33'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Симакан
Пас отдал
Д. Раум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Ноа Перссон
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Тим Келер
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
3-2-3-2
1
Расьоппи
23
Бенито
12
Аменда
5
Камара
25
Гарсия
17
Джанко
30
Лаупер
19
Ниасс
23
Угринич
26
Иттен
12
Элиа
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хенрикс
3
Симакан
23
Люкеба
22
Раум
44
Кампль
21
Шлагер
7
Симонс
10
Форсберг
15
Поульсен
17
Опенда
25
Гарсия
16
Перссон
16
Перссон
25
Гарсия
17
Джанко
27
Блум
27
Блум
17
Джанко
19
Ниасс
17
Нсаме
17
Нсаме
19
Ниасс
26
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
26
Иттен
30
Лаупер
19
Малес
19
Малес
30
Лаупер
17
Опенда
3
Ленц
3
Ленц
17
Опенда
10
Форсберг
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
10
Форсберг
7
Симонс
11
Вернер
11
Вернер
7
Симонс
15
Поульсен
30
Шешко
30
Шешко
15
Поульсен
Остались в запасе
Янг Бойз
РБ Лейпциг
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
25
Петер Гулачи
ВР
13
Тим Келер
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
13
Тим Келер
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Янг Бойз - РБ Лейпциг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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