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Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Ньюкасл
Милан - Ньюкасл: обзор матча 19 сентября 2023
Милан
19.09.2023, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Ньюкасл
90'
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Исак
Желтая карточка
Р. Крунич
89'
Желтая карточка
О. Жиру
83'
Желтая карточка
Ю. Муса
82'
Замена
М. Спортиелло
️️️️
М. Меньян
80'
Травма
М. Меньян
79'
73'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
С. Тонали
Замена
Ю. Муса
️️️️
Р. Лофтус-Чик
72'
63'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Э. Гордон
63'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Т. Побега
61'
Замена
К. Пулишич
️️️️
С. Чуквуэзе
61'
49'
Желтая карточка
Ф. Шер
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
46'
Желтая карточка
Д. Калабрия
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
33
Дэн Берн
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Ньюкасл
58
Эйдан Харрис
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
12
Тиав
23
Томори
2
Калабрия
20
Лофтус-Чик
33
Крунич
4
Побега
27
Леау
21
Чуквуэзе
9
Жиру
4-1-2-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
16
Тонали
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
23
Мерфи
10
Гордон
9
Исак
16
Меньян
57
Спортиелло
57
Спортиелло
16
Меньян
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
4
Побега
14
Рейндерс
14
Рейндерс
4
Побега
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
20
Лофтус-Чик
80
Муса
80
Муса
20
Лофтус-Чик
9
Исак
11
Барнс
11
Барнс
9
Исак
16
Тонали
5
Андерсон
5
Андерсон
16
Тонали
10
Гордон
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Гордон
23
Мерфи
13
Уилсон
13
Уилсон
23
Мерфи
Остались в запасе
Милан
Ньюкасл
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
29
Ясин Адли
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
58
Эйдан Харрис
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
29
Ясин Адли
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
58
Эйдан Харрис
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Милан - Ньюкасл
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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