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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Авангард - Текстильщик
Авангард - Текстильщик: обзор матча 02 сентября 2023
Авангард
02.09.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
1 : 1
Завершен
Текстильщик
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