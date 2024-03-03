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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - Петролул
ФКСБ - Петролул: обзор матча 03 марта 2024
ФКСБ
03.03.2024, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 29 тур
1 : 0
Завершен
Петролул
46'
L. Phelipe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Петролул
Желтая карточка
А. Влад
90'
+6
Замена
В. Крецу
️️️️
А. Балутэ
84'
83'
Желтая карточка
A. Ișfan
Желтая карточка
Р. Радунович
83'
77'
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
T. Seto
75'
Желтая карточка
G. Garutti
Желтая карточка
А. Балутэ
73'
71'
Замена
C. Irobiso
️️️️
А. Бериша
71'
Замена
Т. Йюрю
️️️️
Жаир
57'
Замена
A. Ișfan
️️️️
С. Ханка
Замена
A. Pandele
️️️️
Э. Радаславеску
57'
ГОЛ! 1:0!
L. Phelipe
Пас отдал
Ф. Коман
46'
Замена
L. Phelipe
️️️️
Д. Микулеску
46'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
О. Попеску
46'
Замена
М. Ликсандру
️️️️
Б. Альхассан
46'
45'
+3
Желтая карточка
G. Grozav
Желтая карточка
С. Нгезана
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
15
Адриан Шут
(К)
ОП
42
Баба Альхассан
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
2
N. Antwi
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
2
Барт Мейерс
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
3
Valentin Țicu
(К)
ЦЗ
7
Жаир
ЦП
41
Mario Bratu
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
23
Andrei Pandele
ЦП
98
Дэвид Попа
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
34
Михай Удря
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Петролул
22
Denis Radu
ЦЗ
24
Alexandru Ișfan
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
16
Томми Йюрю
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
9
Christian Irobiso
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
3-1-2-2-2
32
Тарновану
30
Нгезана
5
Дава
33
Радунович
15
Шут
42
Альхассан
22
Балутэ
30
Попеску
11
Микулеску
17
Коман
2
4-4-2
38
Зима
15
2
3
2
Мейерс
41
25
20
Ханка
7
Жаир
7
99
Бериша
Радаславеску
23
23
Радаславеску
42
Альхассан
8
Ликсандру
8
Ликсандру
42
Альхассан
30
Попеску
20
Радаславеску
20
Радаславеску
30
Попеску
22
Балутэ
2
Крецу
2
Крецу
22
Балутэ
11
Микулеску
70
70
11
Микулеску
20
Ханка
24
24
20
Ханка
25
82
82
25
7
Жаир
16
Йюрю
16
Йюрю
7
Жаир
99
Бериша
9
9
99
Бериша
Остались в запасе
ФКСБ
Петролул
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
98
Дэвид Попа
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
34
Михай Удря
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
22
Denis Radu
ЦЗ
44
Lucian Dumitriu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
98
Дэвид Попа
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
34
Михай Удря
ЦФ
Остались в запасе
22
Denis Radu
ЦЗ
44
Lucian Dumitriu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча ФКСБ - Петролул
4
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
12
16
Офсайды
2
0
Количество передач
453
391
Сейвы
5
5
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Национальный
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