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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Волунтари - ФКСБ
Волунтари - ФКСБ: обзор матча 29 февраля 2024
Волунтари
29.02.2024, четверг, 22:00
Румыния. Лига I, 28 тур
1 : 2
Завершен
ФКСБ
16'
A. Dumiter
48'
Ф. Коман
54'
Ф. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волунтари - ФКСБ
Желтая карточка
D. Florea
90'
+4
Замена
R. Mustacă
️️️️
R. Popescu
89'
84'
Замена
О. Попеску
️️️️
Ф. Коман
Замена
A. Ciobanu
️️️️
В. Раца
84'
Замена
D. Florea
️️️️
A. Dumiter
84'
Желтая карточка
R.
75'
Желтая карточка
B. Cascini
62'
Замена
B. Cascini
️️️️
L. Crepulja
61'
Замена
A. Cocian
️️️️
D. Andrei
61'
54'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Коман
52'
Желтая карточка
Д. Микулеску
48'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коман
Пас отдал
Б. Альхассан
46'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
М. Ликсандру
46'
Замена
Б. Альхассан
️️️️
О. Попеску
46'
Замена
Д. Микулеску
️️️️
L. Phelipe
Желтая карточка
В. Раца
42'
21'
Желтая карточка
С. Нгезана
16'
Желтая карточка
А. Шут
ГОЛ! 1:0!
A. Dumiter
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
24
Ricardinho
(К)
ЦЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
41
Andrei Dumiter
ЦФ
8
Robert Popescu
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
15
Адриан Шут
(К)
ОП
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
70
Luis Phelipe
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
22
C. Paz
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
19
Robert Mustacă
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
28
Bautista Cascini
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
23
Andrei Pandele
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
98
Дэвид Попа
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
34
Михай Удря
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
4-2-3
88
Хесус Фернандес
24
5
5
Матрикарди
22
Раца
21
14
Кырнац
77
8
41
3-2-2-1-2
32
Тарновану
33
Радунович
30
Нгезана
5
Дава
15
Шут
8
Ликсандру
2
Крецу
22
Балутэ
30
Попеску
17
Коман
70
41
10
10
41
8
19
19
8
22
Раца
17
17
22
Раца
21
28
28
21
17
Коман
23
Попеску
23
Попеску
17
Коман
8
Ликсандру
20
Радаславеску
20
Радаславеску
8
Ликсандру
30
Попеску
42
Альхассан
42
Альхассан
30
Попеску
70
11
Микулеску
11
Микулеску
70
Остались в запасе
Волунтари
ФКСБ
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
Главный тренер
Илие Поэнару
23
Andrei Pandele
ЦП
25
Андрей Влад
ВР
22
Михай Тома
ЦП
98
Дэвид Попа
ЦП
34
Михай Удря
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
Остались в запасе
23
Andrei Pandele
ЦП
25
Андрей Влад
ВР
22
Михай Тома
ЦП
98
Дэвид Попа
ЦП
34
Михай Удря
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Волунтари - ФКСБ
4
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
18
Офсайды
1
2
Количество передач
364
473
Сейвы
1
4
Точность передач %
67
73
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Stadionul Anghel Iordanescu, Voluntari
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