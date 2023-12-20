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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Университатя
УТА Арад - Университатя: обзор матча 20 декабря 2023
УТА Арад
20.12.2023, среда, 18:30
Румыния. Лига I, 21 тур
2 : 2
Завершен
Университатя
3'
C. Micovschi
7'
Р. Силва (АГ)
45+1'
Н. Банку
76'
А. Митрица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - Университатя
Желтая карточка
C. Mihai
90'
+6
Желтая карточка
А. Абид
90'
+2
Замена
T. Căpuşă
️️️️
Г. Купер
84'
76'
ГОЛ! 2:2!
А. Митрица
Пас отдал
L. Houri
68'
Замена
L. Houri
️️️️
Я. Куртич
62'
Замена
E. Koljić
️️️️
Й. Маркович
62'
Замена
А. Иван
️️️️
А. Рогулич
62'
Замена
A. Ioan Trica-Balaci
️️️️
M. Danciu
61'
Желтая карточка
Р. Силва
Замена
E. Johana Omondi
️️️️
A. Stahl
57'
Замена
A. Fabry
️️️️
R. Pop
56'
Замена
H. Marku
️️️️
M. Freitas
56'
54'
Пенальти не реализован!
Я. Куртич
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Н. Банку
Пас отдал
А. Митрица
Замена
A. Stahl
️️️️
C. Micovschi
19'
13'
Замена
A. Mateiu
️️️️
В. Скрециу
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Силва
7'
ГОЛ! 1:0!
C. Micovschi
Пас отдал
Г. Купер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
3
Али Абид
ЛЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
14
Marcelo Freitas
ЦП
93
Florin Iacob
(К)
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
90
Годберг Купер
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
9
Йован Маркович
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
77
Albert Stahl
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
Университатя
31
Matei Goga
ВР
10
Стефан Байарам
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
3-2-2-4
19
2
4
3
Абид
5
21
14
93
90
Купер
55
15
Конте
3-5-2
21
Попеску
34
Силва
6
Скрециу
11
Банку
28
Митрица
27
Куртич
4
Крету
16
Кэпэцынэ
44
Рогулич
37
9
Маркович
24
24
14
27
27
14
55
22
22
55
19
77
77
19
90
Купер
66
66
90
Купер
37
19
19
37
44
Рогулич
9
Иван
9
Иван
44
Рогулич
6
Скрециу
8
8
6
Скрециу
27
Куртич
33
33
27
Куртич
9
Маркович
7
7
9
Маркович
Остались в запасе
УТА Арад
Университатя
25
Данил Кучер
ВР
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
31
Matei Goga
ВР
10
Стефан Байарам
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Остались в запасе
31
Matei Goga
ВР
10
Стефан Байарам
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча УТА Арад - Университатя
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Саболч Ковач
Стадион:
Франциск фон Нойман
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