Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - Динамо Бухарест
Университатя - Динамо Бухарест: обзор матча 12 ноября 2023
Университатя
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Румыния. Лига I, 16 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Бухарест
5'
M. Danciu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - Динамо Бухарест
90'
+4
Желтая карточка
G.
90'
Замена
I. Roşu
️️️️
N. Roşu
Замена
А. Рогулич
️️️️
А. Иван
89'
Желтая карточка
А. Иван
84'
75'
Желтая карточка
Лукас
70'
Замена
D. Iglesias
️️️️
C. Ilic
68'
Желтая карточка
G. Larruzea
65'
Замена
Г. Грегориу
️️️️
A. Bani
Замена
Й. Маркович
️️️️
E. Koljić
65'
Замена
A. Mateiu
️️️️
Я. Куртич
65'
Замена
М. Кэпэцынэ
️️️️
Ш. Влэдою
56'
46'
Замена
G.
️️️️
C. Costin
41'
Желтая карточка
C. Ilic
Желтая карточка
Н. Банку
36'
ГОЛ! 1:0!
M. Danciu
Пас отдал
Н. Банку
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
37
Marian Danciu
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
24
Josué Homawoo
ЦЗ
5
Лукас
(К)
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
9
Йован Маркович
ЦФ
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Динамо Бухарест
2
Gabriel
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
24
Deniz Giafer
ЦЗ
10
Daniel Iglesias
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
3-3-4
21
Попеску
11
Банку
34
Силва
6
Скрециу
4
Крету
27
Куртич
28
Митрица
37
7
2
Влэдою
9
Иван
3-4-1-2
25
31
24
5
Лукас
16
20
98
22
11
Гезали
6
11
2
Влэдою
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
2
Влэдою
9
Иван
44
Рогулич
44
Рогулич
9
Иван
7
9
Маркович
9
Маркович
7
27
Куртич
8
8
27
Куртич
22
9
Грегориу
9
Грегориу
22
98
2
2
98
16
10
10
16
20
8
8
20
Остались в запасе
Университатя
Динамо Бухарест
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
24
Alexandru Ișfan
ЦП
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
24
Deniz Giafer
ЦЗ
98
Alexandru Irimia
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
24
Alexandru Ișfan
ЦП
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
Остались в запасе
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
24
Deniz Giafer
ЦЗ
98
Alexandru Irimia
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Университатя - Динамо Бухарест
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Ион Облеменко
Новости команд
Все
Университатя
Динамо Бухарест
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Университатя» и «Эгнатии» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Университатя» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Университатя» и «Эгнатии» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Университатя» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
2020.01.22 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
2018.02.15 23:09
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+