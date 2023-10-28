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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - ФКСБ
Петролул - ФКСБ: обзор матча 28 октября 2023
Петролул
28.10.2023, суббота, 20:30
Румыния. Лига I, 14 тур
2 : 2
Завершен
ФКСБ
70'
Жаир
90+7'
G. Grozav (П)
2'
Д. Джокович
49'
А. Балутэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петролул - ФКСБ
ГОЛ с пенальти! 2:2!
G. Grozav
90'
+7
90'
+3
Желтая карточка
А. Пантя
90'
+2
Замена
A. Compagno
️️️️
А. Балутэ
Замена
Г. Абуашвили
️️️️
З. Петрович
83'
81'
Замена
К. Ганя
️️️️
Д. Ротариу
ГОЛ! 1:2!
Жаир
70'
69'
Желтая карточка
М. Ликсандру
Желтая карточка
P. Papp
67'
62'
Желтая карточка
Д. Олару
Замена
J.
️️️️
T. Seto
60'
Желтая карточка
S. Doua
52'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Балутэ
Замена
M. Radulescu
️️️️
I. Raducan
46'
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
P. Justiniano
46'
46'
Замена
Д. Микулеску
️️️️
О. Попеску
35'
Замена
М. Ликсандру
️️️️
Д. Дава
Замена
З. Петрович
️️️️
С. Ханка
31'
26'
Желтая карточка
Д. Дава
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джокович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
30
Seniko Doua
ЦЗ
44
Lucian Dumitriu
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
7
Жаир
ЦП
7
G. Grozav
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
28
Дариус Олару
(К)
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Петролул
22
Denis Radu
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
7
Михай Роман
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
15
Зоран Петрович
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
96
Andrea Compagno
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
4-4-2
38
Зима
4
29
30
2
Мейерс
44
20
Ханка
7
Жаир
25
90
7
4-1-3-2
32
Тарновану
2
Пантя
5
Дава
33
Радунович
30
Нгезана
15
Шут
88
Джокович
28
Олару
22
Балутэ
7
Ротариу
30
Попеску
25
6
6
25
29
82
82
29
Петрович
9
Абуашвили
9
Абуашвили
Петрович
90
18
18
90
20
Ханка
15
Петрович
15
Петрович
20
Ханка
5
Дава
8
Ликсандру
8
Ликсандру
5
Дава
30
Попеску
11
Микулеску
11
Микулеску
30
Попеску
22
Балутэ
96
96
22
Балутэ
7
Ротариу
11
Ганя
11
Ганя
7
Ротариу
Остались в запасе
Петролул
ФКСБ
22
Denis Radu
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
7
Михай Роман
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
22
Denis Radu
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
7
Михай Роман
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Петролул - ФКСБ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
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