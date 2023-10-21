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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Динамо Бухарест
Херманнштадт - Динамо Бухарест: обзор матча 21 октября 2023
Херманнштадт
21.10.2023, суббота, 17:00
Румыния. Лига I, 13 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Бухарест
5'
S. Balaure
19'
A. Daniel Jipa
53'
S. Balaure
90+1'
Б. Альхассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Динамо Бухарест
ГОЛ! 4:0!
Б. Альхассан
90'
+1
Замена
F. Bejan
️️️️
I. Stoica
72'
70'
Замена
Л. Гезали
️️️️
Г. Грегориу
Замена
I. Biceanu
️️️️
S. Mino
65'
Замена
A. Oroian
️️️️
S. Balaure
65'
59'
Замена
D. Iglesias
️️️️
N. Roşu
59'
Замена
A. Bani
️️️️
H. Abdallah
ГОЛ! 3:0!
S. Balaure
53'
Замена
Г. Янку
️️️️
C. Neguț
46'
Желтая карточка
S. Mino
35'
33'
Замена
Д. Политик
️️️️
G. Larruzea
Желтая карточка
C. Neguț
25'
ГОЛ! 2:0!
A. Daniel Jipa
19'
ГОЛ! 1:0!
S. Balaure
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
16
Михай Бутян
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
10
Cristian Neguț
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
5
Лукас
ЦЗ
24
Josué Homawoo
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
28
Quentin Bena
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
7
Petrişor Petrescu
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Динамо Бухарест
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
20
David Irimia
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
20
Деннис Политик
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
2-4-4
34
16
Бутян
4
96
5
42
Альхассан
98
10
27
15
30
3-4-3
25
5
Лукас
24
31
98
20
28
16
11
6
9
Грегориу
4
5
5
4
96
51
51
96
5
29
29
5
10
10
Янку
10
Янку
10
11
22
22
11
20
10
10
20
6
20
Политик
20
Политик
6
9
Грегориу
11
Гезали
11
Гезали
9
Грегориу
Остались в запасе
Херманнштадт
Динамо Бухарест
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
7
Petrişor Petrescu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
20
David Irimia
ЦЗ
8
Iulian Roşu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
7
Petrişor Petrescu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
20
David Irimia
ЦЗ
8
Iulian Roşu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Херманнштадт - Динамо Бухарест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
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