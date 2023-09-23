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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - Университатя
Университатя Клуж - Университатя: обзор матча 23 сентября 2023
Университатя Клуж
23.09.2023, суббота, 21:30
Румыния. Лига I, 10 тур
1 : 1
Завершен
Университатя
90+1'
Д. Нистор
31'
Н. Банку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - Университатя
90'
+5
Красная карточка
А. Иван
Желтая карточка
Б. Митря
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. Нистор
90'
+1
90'
Желтая карточка
E. Koljić
86'
Замена
E. Koljić
️️️️
А. Митрица
Замена
R. Silaghi
️️️️
Д. Попа
73'
71'
Замена
Я. Куртич
️️️️
A. Mateiu
68'
Желтая карточка
A. Mateiu
65'
Замена
М. Кэпэцынэ
️️️️
L. Houri
Замена
D. Oancea
️️️️
А. Петелеу
57'
Замена
А. Кипчиу
️️️️
D. Popadiuc
56'
46'
Замена
А. Иван
️️️️
Й. Маркович
Замена
Д. Нистор
️️️️
G. Simion
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
Н. Банку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
17
Kevin Doukoure
ЦП
59
Doru Popadiuc
ЦП
29
Даниэль Попа
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
37
Marian Danciu
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
35
David Sala
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
3-2-5
33
71
Петелеу
3
Митря
5
Масоэро
17
59
5
Вэтэжелу
94
Бик
98
10
Стоица
29
Попа
3-2-5
21
Попеску
34
Силва
6
Скрециу
11
Банку
4
Крету
28
Митрица
37
9
Маркович
33
8
2
Влэдою
71
Петелеу
26
26
71
Петелеу
98
10
Нистор
10
Нистор
98
29
Попа
7
7
29
Попа
59
27
Кипчиу
27
Кипчиу
59
33
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
33
8
27
Куртич
27
Куртич
8
9
Маркович
9
Иван
9
Иван
9
Маркович
28
Митрица
7
7
28
Митрица
Остались в запасе
Университатя Клуж
Университатя
23
Пламен Илиев
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
11
Filip Ilie
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
35
David Sala
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
23
Пламен Илиев
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
11
Filip Ilie
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
35
David Sala
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Университатя Клуж - Университатя
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
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