Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Неа Саламис Фамагуста - АПОЭЛ
Неа Саламис Фамагуста - АПОЭЛ: обзор матча 26 января 2024
Неа Саламис Фамагуста
26.01.2024, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
0 : 4
Завершен
АПОЭЛ
33'
Д. Ндонгала
36'
Г. Квилитая
51'
Л. Двали
74'
Маркиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неа Саламис Фамагуста - АПОЭЛ
Замена
S. Leuko
️️️️
П. Конате
78'
75'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Д. Ндонгала
75'
Замена
А. Донис
️️️️
Л. Вильяфаньес
74'
ГОЛ! 0:4!
Маркиньос
65'
Замена
Далсью
️️️️
Л. Двали
Замена
M.
️️️️
Н. Кузманович
60'
51'
ГОЛ! 0:3!
Л. Двали
36'
ГОЛ! 0:2!
Г. Квилитая
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ндонгала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
23
A. Frangos
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
80
Carlitos
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Неа Саламис Фамагуста
98
Giannis Kalanidis
ВР
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
8
Miguelito
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
24
Serge Leuko
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
8
Далсью
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
3-3-1-3
1
22
Конате
78
22
Сержиу
23
44
80
11
Кузманович
22
7
Нарсинг
32
Джанга
3-1-3-1-2
27
Белец
29
Чебаке
16
Сушич
3
Двали
3
Петрович
19
Вильяфаньес
18
Сациас
70
Костадинов
10
Маркиньос
9
Квилитая
77
Ндонгала
11
Кузманович
8
8
11
Кузманович
22
Конате
24
24
22
Конате
3
Двали
8
Далсью
8
Далсью
3
Двали
19
Вильяфаньес
22
Донис
22
Донис
19
Вильяфаньес
77
Ндонгала
9
Эдуарду
9
Эдуарду
77
Ндонгала
Остались в запасе
Неа Саламис Фамагуста
АПОЭЛ
98
Giannis Kalanidis
ВР
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
7
Tomane
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
98
Giannis Kalanidis
ВР
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
7
Tomane
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Неа Саламис Фамагуста - АПОЭЛ
Всего ударов по воротам
5
12
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
15
12
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
2
Матчи команд
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
Ammochostos Stadium, Larnaca
Новости команд
Все
Неа Саламис Фамагуста
АПОЭЛ
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+