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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - Этникос
АЕЛ - Этникос: обзор матча 20 января 2024
АЕЛ
20.01.2024, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
1 : 1
Завершен
Этникос
24'
А. Макрис (П)
32'
С. Спировски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЛ - Этникос
90'
+5
Желтая карточка
П. Иоанну
Желтая карточка
П. Филипович
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
M. Peratikos
90'
Замена
М. Илия
️️️️
E. Cabrera
80'
Замена
К. Ристевски
️️️️
Д. Дразич
Замена
Х. Мендоса
️️️️
G. Marsh
75'
74'
Красная карточка
П. Артиматас
Желтая карточка
G. Marsh
70'
Замена
Р. Цука
️️️️
L. de Lucas
64'
Замена
️️️️
G. Gerolemou
63'
Замена
️️️️
С. Срнич
63'
58'
Замена
Д. Христофи
️️️️
M. Pechlivanis
54'
Желтая карточка
E. Cabrera
Замена
S. Berahino
️️️️
F. Kah
46'
32'
ГОЛ! 1:1!
С. Спировски
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Макрис
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
71
G. Gerolemou
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
15
George Marsh
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
6
Стефан Спировски
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
АЕЛ
99
Яннис Анестис
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
25
Джонатан Морси
ЛВ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Saido Berahino
ЦФ
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
1
Костас Панайи
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
2-4-5
3
66
71
15
10
Папафотис
5
Филипович
33
Макрис
5
77
55
Срнич
16
4-1-1-4
1
Богатинов
2
Иоанну
4
Артиматас
16
6
12
Ломотей
6
Спировски
20
23
30
71
Дразич
3
25
Цука
25
Цука
3
15
10
Мендоса
10
Мендоса
15
77
9
9
77
71
Дразич
4
Ристевски
4
Ристевски
71
Дразич
23
77
Христофи
77
Христофи
23
30
70
Илия
70
Илия
30
Остались в запасе
АЕЛ
Этникос
99
Яннис Анестис
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
25
Джонатан Морси
ЛВ
Главный тренер
Христос Харалампус
1
Душан Маркович
ВР
1
Костас Панайи
ВР
28
Marios Stylianou
ЦЗ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Остались в запасе
99
Яннис Анестис
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
25
Джонатан Морси
ЛВ
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
1
Костас Панайи
ВР
28
Marios Stylianou
ЦЗ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча АЕЛ - Этникос
2
1
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
14
Сейвы
1
3
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
3
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
40 из 10700 зрителей (0%)
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