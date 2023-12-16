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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - АЕК
Этникос - АЕК: обзор матча 16 декабря 2023
Этникос
16.12.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 15 тур
0 : 3
Завершен
АЕК
12'
П. Понс
90+1'
И. Тричковски
90+3'
Р. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этникос - АЕК
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Р. Лопеш
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
И. Тричковски
Замена
K. Ilia
️️️️
G. Angelopoulos
85'
Замена
T. Nikolaou
️️️️
L. Bijker
85'
79'
Замена
Ф. Санчес
️️️️
И. Фараж
Желтая карточка
К. Ристевски
77'
Замена
Э. Ломотей
️️️️
M. Pechlivanis
77'
67'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Ф. Соль
61'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Г. Ледеш
46'
Замена
Б. Гама
️️️️
Ф. Тонгия
46'
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
Р. Гальоло
Замена
Д. Маркович
️️️️
Д. Дразич
45'
+1
Красная карточка
М. Богатинов
42'
Желтая карточка
С. Спировски
30'
28'
Желтая карточка
Г. Ледеш
25'
Желтая карточка
Ф. Тонгия
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Понс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
6
Marios Peratikos
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
20
P. Lipski
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
47
Adreas Perdios
ЦП
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Santos
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
4-1-4
1
Богатинов
16
6
2
Иоанну
4
Ристевски
6
Спировски
20
70
Илия
23
71
Дразич
3-2-2-1-2
12
Пирич
27
Роберж
20
5
Гальоло
8
Понс
7
Ледеш
10
Димерс
10
Тонгия
11
Фараж
15
Миличевич
9
Соль
71
Дразич
1
Маркович
1
Маркович
71
Дразич
23
12
Ломотей
12
Ломотей
23
25
25
16
12
12
16
11
Фараж
28
Санчес
28
Санчес
11
Фараж
10
Тонгия
16
Гама
16
Гама
10
Тонгия
9
Соль
21
Лопеш
21
Лопеш
9
Соль
7
Ледеш
10
Тричковски
10
Тричковски
7
Ледеш
5
Гальоло
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
5
Гальоло
Остались в запасе
Этникос
АЕК
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
47
Adreas Perdios
ЦП
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
11
Santos
ЦФ
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
47
Adreas Perdios
ЦП
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
Остались в запасе
11
Santos
ЦФ
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Этникос - АЕК
2
1
2
Всего ударов по воротам
1
5
Удары в створ
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
6
6
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
Стадион:
Dasaki Stadium, Achna
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