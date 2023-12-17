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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - АПОЭЛ
Пафос - АПОЭЛ: обзор матча 17 декабря 2023
Пафос
17.12.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 15 тур
0 : 1
Завершен
АПОЭЛ
54'
И. Чебаке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - АПОЭЛ
Желтая карточка
М. Наме
89'
87'
Замена
К. Сарфо
️️️️
Л. Вильяфаньес
85'
Желтая карточка
Р. Петрович
Замена
М. Деметриу
️️️️
Д. Икоко
78'
69'
Замена
T.
️️️️
Г. Квилитая
69'
Замена
А. Донис
️️️️
Маркиньос
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Пепе
66'
Замена
P. Twumasi
️️️️
О. Валакари
66'
57'
Замена
Л. Двали
️️️️
Жефте
54'
ГОЛ! 0:1!
И. Чебаке
Желтая карточка
Пепе
45'
+4
38'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
28'
Желтая карточка
Маркиньос
5'
Желтая карточка
Жефте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
25
Мустафа Наме
ЦП
88
Пепе
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
7
Бруно
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
8
Далсью
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
49
Bruno Tavares
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
2-3-1-4
1
Ивушич
44
32
Икоко
25
Наме
88
Пепе
8
Валакари
12
Бочкай
7
Бруно
11
Маседа
30
Драгомир
5
Гольдар
3-1-3-1-2
27
Белец
29
Чебаке
6
Жефте
16
Сушич
3
Петрович
70
Костадинов
8
Далсью
19
Вильяфаньес
10
Маркиньос
9
Квилитая
77
Ндонгала
88
Пепе
6
Пеладжо
6
Пеладжо
88
Пепе
32
Икоко
23
Деметриу
23
Деметриу
32
Икоко
8
Валакари
21
21
8
Валакари
6
Жефте
3
Двали
3
Двали
6
Жефте
19
Вильяфаньес
44
Сарфо
44
Сарфо
19
Вильяфаньес
9
Квилитая
7
7
9
Квилитая
10
Маркиньос
22
Донис
22
Донис
10
Маркиньос
Остались в запасе
Пафос
АПОЭЛ
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
49
Bruno Tavares
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
49
Bruno Tavares
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Пафос - АПОЭЛ
2
4
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
5
5
Сейвы
4
1
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
2
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Главный судья:
Jacob A. Sundberg, Denmark
Стадион:
Geroskipou Municipal Stadium, Yeroskipou
Посещаемость:
80
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