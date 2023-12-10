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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - Анортосис
Этникос - Анортосис: обзор матча 10 декабря 2023
Этникос
10.12.2023, воскресенье, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
0 : 1
Завершен
Анортосис
87'
С. Гассама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этникос - Анортосис
90'
+1
Желтая карточка
С. Техера
89'
Замена
А. Хрисостому
️️️️
М. Уорис
87'
ГОЛ! 0:1!
С. Гассама
Желтая карточка
M. Peratikos
86'
Замена
K. Ilia
️️️️
M. Pechlivanis
83'
77'
Замена
C. Musonda Jr
️️️️
O. Thioune
Желтая карточка
С. Спировски
73'
Замена
T. Nikolaou
️️️️
Д. Дразич
72'
Замена
G. Angelopoulos
️️️️
П. Иоанну
69'
Замена
Э. Ломотей
️️️️
M. De Iriondo
69'
Желтая карточка
M. De Iriondo
60'
Желтая карточка
К. Ристевски
49'
46'
Замена
П. Корреа
️️️️
Я. Каргас
45'
+2
Желтая карточка
Я. Каргас
42'
Желтая карточка
O. Thioune
34'
Желтая карточка
Э. Феррейра
Желтая карточка
П. Иоанну
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
6
Marios Peratikos
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
90
Секу Гассама
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
12
Эммануэль Ломотей
ОП
47
Adreas Perdios
ЦП
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
Анортосис
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
4-2-4
1
Богатинов
2
Иоанну
4
Ристевски
16
6
6
Спировски
23
23
30
70
Илия
71
Дразич
3-2-5
1
Арболеда
4
Каргас
5
7
Коррейя
22
Антониу
8
Техера
90
Гассама
9
20
Уорис
12
7
Феррейра
23
12
Ломотей
12
Ломотей
23
71
Дразич
12
12
71
Дразич
23
25
25
23
4
Каргас
44
Корреа
44
Корреа
4
Каргас
20
Уорис
88
Хрисостому
88
Хрисостому
20
Уорис
12
77
77
12
Остались в запасе
Этникос
Анортосис
1
Душан Маркович
ВР
47
Adreas Perdios
ЦП
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
17
D. Paroutis
ЦП
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
5
Кико
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
47
Adreas Perdios
ЦП
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
Остались в запасе
17
D. Paroutis
ЦП
99
Андреас Керавнос
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
5
Кико
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Статистика матча Этникос - Анортосис
5
4
Всего ударов по воротам
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
1
4
Нарушения
8
9
Офсайды
1
1
Блокированные удары
1
1
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Dasaki Stadium, Achna
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